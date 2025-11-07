Empleo público
La Policía Local de Cáceres busca dos nuevos oficiales: estos son los requisitos para cubrir las plazas
El ayuntamiento convoca pruebas selectivas por el turno de promoción interna
El Ayuntamiento de Cáceres convoca pruebas selectivas para la cobertura en propiedad mediante el sistema de concurso oposición, por el turno de promoción interna, de dos plazas de oficial de la policía local, vacantes en la plantilla de personal funcionario.
Los requisitos para acceder a las pruebas incluyen tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de tareas, tener 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, no estar incurso en procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave, estar en posesión del título de bachiller, tener la condición de funcionario de carrera del cuerpo de Policía Local de Cáceres, tener una antigüedad de dos años de servicio activo y no faltar más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad por razón de la edad.
Pruebas
Todos los interesados en formar parte de las pruebas deben hacerlo constar en el formulario de solicitud del consistorio.
La fase de la oposición constará de pruebas físicas, teóricas y prácticas. La segunda será un tipo test de 100 preguntas a responde en 120 minutos. La tercera implica la resolución de supuestos que están dentro del temario.
