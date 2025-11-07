Los problemas de salud de Montserrat Martí Caballé obligan a cancelar el concierto de Cáceres

Malas noticias para Cáceres. Los problemas de salud de la soprano catalana Montserrat Martí Caballé han obligado a cancelar el concierto que tenía programado para la tarde de este viernes (a partir de las 19.30 horas en el Gran Teatro) junto al barítono Luis Pastor. La artista iba a participar en el acto de nombramiento oficial de la ciudad como octavo Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña. Ante este varapalo de última hora, el ayuntamiento asegura que está trabajando para buscar una nueva fecha.

El consistorio ha sido distinguido por una institución con más de medio siglo de historia dedicada a la difusión de la música clásica en la ciudad. El reconocimiento se otorga "por su ardua labor en pro de la cultura en general y de la música clásica en particular". La Asociación Musical Cacereña nació en 1969, impulsada por un grupo de amantes de la música con el objetivo de promover la cultura musical mediante audiciones, conciertos y conferencias.

Recibimiento a la Asociación Musical Cacereña. / El Periódico Extremadura

Historia

Desde entonces, ha mantenido 56 años de actividad ininterrumpida, en los que ha organizado más de 1.000 conciertos y 250 audiciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones culturales más veteranas y activas de Extremadura. Sus programas han permitido dar a conocer Cáceres fuera de sus fronteras, ya que los conciertos de artistas invitados incluyen siempre la proyección del nombre de la ciudad en sus lugares de origen.

Coincidiendo con el reconocimiento, la asociación ha formalizado su adhesión oficial a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031.

Evento destacado

La cita de esta noche en el Gran Teatro cacereño iba a incluir un recorrido por la música italiana y española y se iba a convertir en uno de los eventos culturales más destacados del año. Ahora, habrá que esperar unas semanas hasta que el ayuntamiento confirme la nueva fecha del recital.