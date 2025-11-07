Cultura
Los problemas de salud de Montserrat Martí Caballé obligan a cancelar el concierto de Cáceres
El ayuntamiento busca nueva fecha para el recital de la soprano catalana y Luis Pastor
Malas noticias para Cáceres. Los problemas de salud de la soprano catalana Montserrat Martí Caballé han obligado a cancelar el concierto que tenía programado para la tarde de este viernes (a partir de las 19.30 horas en el Gran Teatro) junto al barítono Luis Pastor. La artista iba a participar en el acto de nombramiento oficial de la ciudad como octavo Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña. Ante este varapalo de última hora, el ayuntamiento asegura que está trabajando para buscar una nueva fecha.
El consistorio ha sido distinguido por una institución con más de medio siglo de historia dedicada a la difusión de la música clásica en la ciudad. El reconocimiento se otorga "por su ardua labor en pro de la cultura en general y de la música clásica en particular". La Asociación Musical Cacereña nació en 1969, impulsada por un grupo de amantes de la música con el objetivo de promover la cultura musical mediante audiciones, conciertos y conferencias.
Historia
Desde entonces, ha mantenido 56 años de actividad ininterrumpida, en los que ha organizado más de 1.000 conciertos y 250 audiciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones culturales más veteranas y activas de Extremadura. Sus programas han permitido dar a conocer Cáceres fuera de sus fronteras, ya que los conciertos de artistas invitados incluyen siempre la proyección del nombre de la ciudad en sus lugares de origen.
Coincidiendo con el reconocimiento, la asociación ha formalizado su adhesión oficial a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031.
Evento destacado
La cita de esta noche en el Gran Teatro cacereño iba a incluir un recorrido por la música italiana y española y se iba a convertir en uno de los eventos culturales más destacados del año. Ahora, habrá que esperar unas semanas hasta que el ayuntamiento confirme la nueva fecha del recital.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?