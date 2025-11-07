La unión Cáceres 2031-ONCE: la ciudad saborea la inclusión con una experiencia que fusiona gastronomía, música y emoción

Cáceres 2031 y el Grupo Social ONCE han celebrado este jueves la experiencia “Los sabores que nos habitan”, una propuesta innovadora que fusiona gastronomía, música y emoción para reivindicar la diversidad sensorial como una forma de encuentro y creación cultural compartida.

La actividad, desarrollada en la sede de la ONCE en Cáceres, ha reunido a cerca de cincuenta personas (entre ellas dos sordociegas) en una experiencia piloto dentro del programa de acciones que la ciudad impulsa en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura.

El encuentro ha estado dirigido por Alexander Calsow, experto chileno en neurogastronomía aplicada y educación sensorial, quien explicó cómo los sentidos, las emociones y la memoria se entrelazan para construir nuestra percepción del sabor.

El acto, en imágenes. / CEDIDA

Música convertida en sabor

Durante la sesión, los participantes se adentraron en un viaje sensorial donde la comida y la música se fundieron en una so

la experiencia. Quienes no padecían ceguera participaron con los ojos cubiertos, mientras el cuarteto de cuerda del Conservatorio de Cáceres interpretaba piezas que transformaban las notas en recuerdos, aromas y emociones.

“Es una experiencia sensorial donde tenemos música, emoción y le damos un sabor. Está basada en la neurogastronomía y en cómo se crea el sabor en el cerebro”, explicó Calsow, destacando el componente poético del acto: “Describimos cada cosa para que, sin poder ver, podamos entender lo que estamos viviendo”.

Cultura accesible e inclusiva

Entre los asistentes se encontraban el concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; la directora de la ONCE en Cáceres, Isabel Góngora; y la coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo.

Participantes en el evento. / CEDIDA

Góngora subrayó la importancia de una cultura sin barreras: “Las personas con discapacidad están deseando tener cultura accesible, poder sentir la música... Y Cáceres trabaja para ello. Queremos ser parte de Cáceres 2031. Una candidatura cultural debe ser transversal y enriquecedora, con espacio para todo tipo de personas y necesidades”.

La inclusión como punto de partida

“Los sabores que nos habitan” nace de la colaboración entre Cáceres 2031 y la ONCE, con el objetivo de demostrar que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una manera de estar en el mundo. Ambas entidades apuestan por una cultura accesible, sensorial y plenamente humana, donde todas las personas puedan participar no por adaptación, sino por diseño.

Con iniciativas como esta, Cáceres 2031 reafirma su compromiso con una Capitalidad Europea de la Cultura abierta, diversa e inclusiva, que reconoce en la diferencia una fuente de creatividad y comunidad.