Cáceres se prepara para las celebraciones de Navidad: "Lo bonito de estas fechas es disfrutar en compañía"

Tras un año marcado por la moderación en el gasto, los cacereños se preparan para unas fiestas navideñas donde la prioridad sigue siendo reunirse y compartir momentos con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Las cenas y comidas vuelven a llenar la agenda de diciembre, aunque cada vez más ciudadanos buscan opciones más económicas o celebraciones caseras para controlar el presupuesto.

«La situación no está para grandes lujos, pero tampoco vamos a quedarnos sin celebrar», comenta Isabel Sánchez, residente en el barrio cacereño de Moctezuma. «Con mi grupo de amigos haremos una cena sencilla en algún restaurante, porque lo importante es no perder la costumbre de juntarse cada año y compartir recuerdos», destaca.

Otros, como Antonio Robledo, jubilado, optarán por hacerlo en casa, con sobremesas que se prolongan y sin las prisas que a veces acompañan a estas celebraciones. «Antes solíamos salir, pero ahora preferimos reunirnos en un ambiente más tranquilo, porque lo bonito de estas fechas es celebrar en compañía, y así además ahorramos gastos», explica.

Entre los más jóvenes, las navidades se viven sobre todo en la calle. Los bares del centro y los locales de moda se llenan de ambiente durante los fines de semana previos, especialmente a partir del puente de diciembre, cuando se multiplican las comidas y cenas grupales. «Con los amigos organizamos la comida de siempre y después nos gusta salir por la parte antigua», comenta Paula Gutiérrez, estudiante universitaria.

A su vez, estas reuniones permiten reencontrarse con amistades que viven lejos o con quienes el contacto es esporádico, y así compartir momentos que durante el resto del año rara vez se dan. «Es una buena forma de empezar juntos la Navidad», explica la joven, «y nos permite ponernos al día y saborear el tiempo con personas a las que queremos».

Tradición familiar

La mayoría de familias siguen fieles a la tradición de celebrar los días más señalados al calor del hogar. «Nos repartimos las comidas: el día 24 cenamos en casa de mis suegros y Nochevieja con mis padres», afirma Isabel. «Cada uno aporta un plato diferente, de forma que todos colaboramos y la preparación no supone tanto esfuerzo».

El jamón, los quesos, el marisco y los dulces típicos, acompañados de vino y cava, siguen ocupando un lugar destacado en las mesas navideñas, y son muchos los vecinos que recorren los mercados locales y tiendas especializadas para elegir personalmente los mejores productos y, al mismo tiempo, aprovechar las ofertas y precios más competitivos.

Demanda al alza

Aunque en la ciudad todavía no se respira ambiente navideño, los restaurantes ya han comenzado a tachar días en su calendario festivo. Las reservas se adelantan cada vez más y los fines de semana empiezan a llenarse de grupos que quieren asegurarse mesa con antelación y así evitar contratiempos de última hora.

Los hosteleros coinciden en que estas semanas previas concentran gran parte de la actividad anual, con grupos de amigos, compañeros de trabajo y colectivos que celebran el cierre del ejercicio rodeados de buena comida y risas compartidas.

Las comidas y cenas de empresa han resurgido con fuerza tras los años más duros de la pandemia y suelen ser las primeras en cerrarse. «En mi oficina habíamos dejado de hacerla después del parón por el Covid, pero este año nos apetecía retomar la tradición», cuenta Raúl Gallego.

Un gasto "justificado"

Aunque no hay cifras precisas, el gasto medio por persona oscila entre 30 y 65 euros, dependiendo del tipo de local y del menú escogido. Un coste que para muchos supone un esfuerzo importante, pero que la mayoría considera justificado, ya que estas fechas son una oportunidad para compartir experiencias y celebrar en compañía de los seres queridos.

«Son días en los que gastamos más de lo habitual, pero que nadie quiere perderse porque se viven momentos muy especiales», confiesa Paula Gutiérrez. «Aunque eso no significa que no miremos el bolsillo», puntualiza la joven.