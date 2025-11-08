La cultura de la moda sostenible se abre paso en el Paseo de Cánovas de Cáceres

Los cacereños y cacereñas se han sumado este sábado a la cultura de la moda sostenible, de la mano de REMUDARTE (la empresa de economía social de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres), la tienda itinerante Moda re- en ruta y la artista hervasense Virginia Rivas.

La artista Virginia Rivas imparte talleres este sábado en Cánovas. / EP

Acción cultural

Para transmitir la necesidad de crear un sistema de producción y consumo de ropa más ético y respetuoso con el medio ambiente, se ha desarrollado una acción cultural participativa de la ciudadanía, principalmente dirigida a infancia y su familia, en la vía pública (junto al Kiosko de la Música), con el objetivo de concienciar sobre la reutilización y el reciclaje del textil.

Para ello, se ha desplegado una carpa donde los más pequeños han hecho uso de pintura, pegamento, recortes, telas, etc. para la acción con la infancia y familia dentro del proceso de intervención de la artista Virginia Rivas.

Se ha dispuesto un contenedor rojo de Cáritas, para explicar la acción y la cadena de valor y el vehículo itinerante de sensibilización y compra de moda sostenible y consciente Moda re- en ruta con pantalla de audiovisuales y material de sensibilización, "para que la ciudadanía comprenda el círculo completo de la ropa usada", expresa el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín.

Acción de REMUDARTE este sábado en Cánovas. / EP

Contenedores-Tótems

Al finalizar la acción, todo el material recopilado y trabajado de manera participativa, se llevará a un conjunto de 7 contenedores, a modo de tótems, cada uno con una inicial de “C Á C E R E S” en su cara principal, incorporando en sus tres caras (dos laterales y trasera) los dibujos y las intervenciones de las personas que han participado este sábado en Cánovas, y liderado por la artista extremeña.

Los 7 contenedores formarán parte de una exposición itinerante en la vía pública de la ciudad para que, antes de final de año, se puedan comtemplar en algún espacio de la zona centro.