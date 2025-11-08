Descubre el nuevo Mercado Medieval de Cáceres: más espectáculos, más sabor y más historia

La ciudad de Cáceres vivirá del 13 al 16 de noviembre una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una cita que este año llega con un aire renovado. La programación incorpora por primera vez espectáculos de luz y sonido sobre la Torre de Bujaco y conciertos de gran formato en la plaza Mayor, dentro de una apuesta del ayuntamiento por elevar la calidad y la proyección turística del evento.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, presentó este viernes la programación y destacó que el mercado “ofrecerá una propuesta más atractiva, innovadora y con mayor capacidad para atraer visitantes”.

Un nuevo modelo de adjudicación que prima la calidad

El consistorio ha modificado los criterios del concurso público para la organización del mercado con el fin de dar prioridad al contenido cultural sobre la oferta económica. La puntuación del canon ofertado por las empresas se ha reducido de 49 a 30 puntos, ganando peso otros aspectos como la programación artística, la promoción del evento en medios regionales y nacionales, la gestión de redes sociales y la inclusión de actividades gastronómicas y talleres novedosos.

Segundo día de Mercado Medieval, en imágenes / Carlos Gil

“No se trata de quién ofrece más dinero, sino de quién garantiza un mercado mejor diseñado, más enriquecedor y con mayor impacto para la ciudadanía y los visitantes”, subrayó Orgaz.

Más de 200 puestos y espectáculos diarios

La empresa Solo Artesanos ha sido la adjudicataria del servicio y organizará un mercado con 200 puestos de artesanía y gastronomía, además de zonas infantiles, espacios de exhibición y el tradicional campamento histórico dedicado a las tres culturas (cristiana, judía y musulmana).

Durante los cuatro días, las calles del casco antiguo acogerán pasacalles musicales, danza, malabares, cetrería y talleres demostrativos, desde caligrafía árabe hasta vidrio soplado.

Los espectáculos de luz y sonido se proyectarán sobre la Torre de Bujaco con dos pases diarios, a las 20:30 y 21:00 horas, y una duración aproximada de quince minutos. Por su parte, los conciertos de gran formato se celebrarán en la Plaza Mayor, con actuaciones programadas a las 19.30 y 21.30 horas.

Carlos Gil

El mercado abrirá el jueves a las 18.00 horas y se clausurará el domingo a las 22.00, con un gran espectáculo conjunto que reunirá a todas las compañías participantes.

Un mercado “con aire fresco”

Orgaz animó a los cacereños y visitantes a disfrutar de un evento que “ofrece un aire fresco al mercado y vuelve a situar a la ciudad monumental como escenario vivo de su propia historia”. También agradeció el trabajo del personal municipal y del equipo técnico de la concejalía de Turismo, implicado en la renovación del formato.

Con esta edición, el Mercado de las Tres Culturas consolida su posición como uno de los grandes eventos turísticos y patrimoniales de Cáceres, al unir historia, música, espectáculo y gastronomía en el corazón del casco antiguo.