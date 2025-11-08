El Ferial se rinde a Modestia Aparte, Kiko Veneno o Los Rebeldes en 'Locos por la Música'

Locos. Así es como se ha quedado el público cacereño en el Recinto Ferial en cuanto ha empezado a sonar la música en 'Locos por la Música', un evento que ha llenado el estadio Santiago Bernabéu y que ahora desembarca en Cáceres. El cartel incluye a grandes bandas y artistas de la década de los ochenta y noventa como Los Rebeldes, Kiko Veneno, Modestia Aparte, No me pises que llevo chanclas o Amistades Peligrosas.

Junto a ellos se escuchará Héroes del Silencio gracias a su banda tributo, Hechizo. Completan el cartel La Poptelera y, entre concierto y concierto, DJ Pulpo y Cherri Coke DJ.

Lleno

La carpa que abrió a las 16.00 está completamente llena y en él se pueden ver personas de todas las edades, aunque predominan aquellos que han querido viajar en el tiempo a su infancia. La música no parará hasta las 2.00 de la mañana, por lo que queda baile y diversión para rato.

Al cierre de esta edición llega el turno de Los Rebeldes, quienes tocarán himnos como 'Mediterráneo' o 'Corazón de rock N roll'. 'Locos por la música' es «una auténtica maratón de recuerdos, baile y emociones, en un total de 10 horas de espectáculo diseñado para todos los públicos, con un despliegue técnico y artístico de primer nivel».