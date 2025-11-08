Música
El Ferial se rinde a Modestia Aparte, Kiko Veneno o Los Rebeldes en 'Locos por la Música'
El evento transporta a Cáceres a los años noventa durante 10 horas de forma ininterrumpida
Locos. Así es como se ha quedado el público cacereño en el Recinto Ferial en cuanto ha empezado a sonar la música en 'Locos por la Música', un evento que ha llenado el estadio Santiago Bernabéu y que ahora desembarca en Cáceres. El cartel incluye a grandes bandas y artistas de la década de los ochenta y noventa como Los Rebeldes, Kiko Veneno, Modestia Aparte, No me pises que llevo chanclas o Amistades Peligrosas.
Junto a ellos se escuchará Héroes del Silencio gracias a su banda tributo, Hechizo. Completan el cartel La Poptelera y, entre concierto y concierto, DJ Pulpo y Cherri Coke DJ.
Lleno
La carpa que abrió a las 16.00 está completamente llena y en él se pueden ver personas de todas las edades, aunque predominan aquellos que han querido viajar en el tiempo a su infancia. La música no parará hasta las 2.00 de la mañana, por lo que queda baile y diversión para rato.
Al cierre de esta edición llega el turno de Los Rebeldes, quienes tocarán himnos como 'Mediterráneo' o 'Corazón de rock N roll'. 'Locos por la música' es «una auténtica maratón de recuerdos, baile y emociones, en un total de 10 horas de espectáculo diseñado para todos los públicos, con un despliegue técnico y artístico de primer nivel».
Horario
16.00 - Apertura de puertas
16.30 - La Poptelera + Amistades Peligrosas
18.10 - Hechizo (Tributo a Héroes del Silencio)
19:35 - Modestia Aparte
21.00 - Los Rebeldes
22.40 - Kiko Veneno
00.20 - No me pises que llevo chanclas
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres