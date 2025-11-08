El festival 'Locos por la Música' aterriza este sábado en Cáceres con Kiko Veneno, Los Rebeldes y Modestia Aparte

Una jornada llena de planes en la ciudad.

El gran festival del pop español aterriza en Cáceres

Este sábado llega al Recinto Ferial de la ciudad el festival Locos por la Música, con artistas como Kiko Veneno, Modestia Aparte, No Me Pises Que Llevo Chanclas, Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, Hechizo, La Poptelera y la animación de DJ Pulpo y Cherri Coke DJ. El recinto abrirá sus puertas a las 16.00 horas y la música no parará hasta las 2.00 horas. "Una auténtica maratón de recuerdos, baile y emociones, en un total de 10 horas de espectáculo diseñado para todos los públicos, con un despliegue técnico y artístico de primer nivel".

Cartel oficial del evento 'Locos por la Música' en Cáceres. / Cedida

Espectáculo familiar en el Gran Teatro

Este sábado 8 de noviembre, a las 18.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres se llenará de ilusión con Luces, Magia y Acción, un espectáculo familiar donde la emoción se transforma en magia.

La propuesta invita a grandes y pequeños a vivir una experiencia única, en la que los cuentos se escriben en directo, un pañuelo roto puede unir a una familia y una sartén guarda secretos imposibles. Con música original, humor, juegos visuales sorprendentes y un final tan emotivo como inolvidable, cada número se inspira en películas de animación que cobran vida sobre el escenario.

Cartel oficial del espectáculo. / Cedida

Más que un show de magia, es una experiencia interactiva donde el público se convierte en parte de la historia. Recomendado para todas las edades a partir de 3 años y con una duración aproximada de 60 minutos.

Caudi Pedro sacude la ciudad con su surf punk explosivo

Esta noche, a las 19.00 horas, en Boogalooo Club, las olas llegan cargadas de fuzz, surf y distorsión con la actuación de Caudi Pedro, la banda catalana que está arrasando en la escena underground. Las entradas oscilan entre 6 y 8 euros. El grupo presenta su potente mezcla de surf rock, punk y garage noventero, con canciones que suenan a "mar embravecido y guitarras que chispean como electricidad mojada". Sobre el escenario, Caudi Pedro despliega riffs incendiarios, ritmos playeros mutantes y letras que muerden, transformando cada concierto en un auténtico baño de energía y ruido melódico. Si te apasionan 'The Nomads', 'Mudhoney', 'Man Or Astro-Man' o el rock alternativo de los noventa, esta es tu cita.