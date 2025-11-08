Agenda cultural
El festival 'Locos por la Música' aterriza este sábado en Cáceres con Kiko Veneno, Los Rebeldes y Modestia Aparte
Un fin de semana repleto de ritmo en el Recinto Ferial, mientras el Gran Teatro se llena de magia y Boogaloo Club estalla con el surf punk de Caudi Pedro
Una jornada llena de planes en la ciudad.
El gran festival del pop español aterriza en Cáceres
Este sábado llega al Recinto Ferial de la ciudad el festival Locos por la Música, con artistas como Kiko Veneno, Modestia Aparte, No Me Pises Que Llevo Chanclas, Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, Hechizo, La Poptelera y la animación de DJ Pulpo y Cherri Coke DJ. El recinto abrirá sus puertas a las 16.00 horas y la música no parará hasta las 2.00 horas. "Una auténtica maratón de recuerdos, baile y emociones, en un total de 10 horas de espectáculo diseñado para todos los públicos, con un despliegue técnico y artístico de primer nivel".
Espectáculo familiar en el Gran Teatro
Este sábado 8 de noviembre, a las 18.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres se llenará de ilusión con Luces, Magia y Acción, un espectáculo familiar donde la emoción se transforma en magia.
La propuesta invita a grandes y pequeños a vivir una experiencia única, en la que los cuentos se escriben en directo, un pañuelo roto puede unir a una familia y una sartén guarda secretos imposibles. Con música original, humor, juegos visuales sorprendentes y un final tan emotivo como inolvidable, cada número se inspira en películas de animación que cobran vida sobre el escenario.
Más que un show de magia, es una experiencia interactiva donde el público se convierte en parte de la historia. Recomendado para todas las edades a partir de 3 años y con una duración aproximada de 60 minutos.
Caudi Pedro sacude la ciudad con su surf punk explosivo
Esta noche, a las 19.00 horas, en Boogalooo Club, las olas llegan cargadas de fuzz, surf y distorsión con la actuación de Caudi Pedro, la banda catalana que está arrasando en la escena underground. Las entradas oscilan entre 6 y 8 euros. El grupo presenta su potente mezcla de surf rock, punk y garage noventero, con canciones que suenan a "mar embravecido y guitarras que chispean como electricidad mojada". Sobre el escenario, Caudi Pedro despliega riffs incendiarios, ritmos playeros mutantes y letras que muerden, transformando cada concierto en un auténtico baño de energía y ruido melódico. Si te apasionan 'The Nomads', 'Mudhoney', 'Man Or Astro-Man' o el rock alternativo de los noventa, esta es tu cita.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?