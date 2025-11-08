Impactante accidente en la A-5: el conductor de un camión volcado sale ileso

En la tarde de este sábado un aparatoso accidente ha tenido lugar en la A-5 dirección a Madrid a la altura del kilómetro 277. Un camión articulado se salió de la vía y ha acabado volcando. El conductor de este, según cuenta la Guardia Civil, ha salido ileso.

Al lugar se han desplazado varias patrullas pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, con el fin de garantizar la seguridad vial. Para ello se ha procedido a cortar el carril izquierdo y se ha activado los paneles de señalización variable.

El rescate y retirada del vehículo tendrá lugar el domingo.