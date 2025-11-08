Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la altura del km 277

Impactante accidente en la A-5: el conductor de un camión volcado sale ileso

Se ha procedido a cortar el carril izquierdo a la altura del kilómetro 277, y la retirada del vehículo está previsto para el domingo

Imagen del accidente.

Imagen del accidente. / Guardia Civil

Pablo Parra

Cáceres

En la tarde de este sábado un aparatoso accidente ha tenido lugar en la A-5 dirección a Madrid a la altura del kilómetro 277. Un camión articulado se salió de la vía y ha acabado volcando. El conductor de este, según cuenta la Guardia Civil, ha salido ileso.

Al lugar se han desplazado varias patrullas pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, con el fin de garantizar la seguridad vial. Para ello se ha procedido a cortar el carril izquierdo y se ha activado los paneles de señalización variable.

El rescate y retirada del vehículo tendrá lugar el domingo.

TEMAS

