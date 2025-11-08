Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 18 de noviembre

Jornadas pioneras de sensibilización en ciberseguridad para empresas en Cáceres

Se celebrarán en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres

Fotografía de archivo de un ‘hacker’ experto en ciberseguridad en Bogotá (Colombia).

Fotografía de archivo de un ‘hacker’ experto en ciberseguridad en Bogotá (Colombia). / EFE/ Oskar Burgos

Eduardo Villanueva

Cáceres

Cáceres acoge el próximo 18 de noviembre unas jornadas pioneras de sensibilización en ciberseguridad para empresas, que tendrán lugar entre las 09:30 y las 15:10 horas, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de la capital cacereaña.

Protección digital

Las jornadas están dirigidas a autónomos, pymes, organizaciones y equipos técnicos interesados en reforzar la protección digital de sus negocios y conocer las tendencias actuales en ciberseguridad.

El encuentro tiene como objetivo simplificar la ciberseguridad empresarial, transformando los conceptos técnicos en conocimiento práctico y accesible, y facilitando que las empresas extremeñas tomen decisiones informadas sobre cómo proteger su actividad en el entorno digital.

Durante la sesión se abordará la ciberseguridad como necesidad empresarial, destacando su papel en la supervivencia y competitividad de las organizaciones en el contexto actual. Las ponencias ofrecerán una visión global sobre la gestión de riesgos, la prevención de la cibercriminalidad, la protección de la información empresarial y el uso responsable de la inteligencia artificial en los entornos corporativos.

Entre las intervenciones previstas figuran expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), profesionales del sector financiero, representantes de la Guardia Civil y especialistas en derecho tecnológico.

La jornada combina teoría y práctica a través de casos reales del entorno empresarial extremeño, con una metodología orientada a la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos.

Noticias relacionadas y más

Tercer país

España es el tercer país a nivel mundial en número de ataques a empresas. En referencia a consejos ante un ciberataque, el primero de ellos pasa por «apagar todos los ordenadores, todo lo que se pueda para intentar que no se extienda del todo» y después denunciarlo para que quede registrado. En este sentido, cabe recordar que existe la plataforma de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para informar de estos ataques, informa Efe.

