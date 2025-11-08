Suma una noche y una 's'
La Noche del Patrimonio pasará a ser dos días a partir del 2026 y cambia de nombre
Lo ha anunciado la Asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) en Toledo, donde además se ha otorgado el Premio Patrimonio a la Fundación Tatiana, que se le entregará en Cáceres
De La Noche del Patrimonio a Las Noches del Patrimonio a partir de 2026. Esta jornada tan especial en la que las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas abren sus puertas de par en par cada mes de septiembre pasará a constar de dos días, viernes y sábado. Así lo ha anunciado la Asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) que se ha reunido este sábado en Toledo. Una reunión que el año que viene, según ha anunciado el consistorio cacereño, tendrá lugar en Cáceres con motivo de su 40 aniversario con dicha condición.
Tal y como ha avanzado el presidente del Grupo y alcalde de Segovia, Goretti San Martín, el cambio del formato se debe a la alta demanda que se vive en ese día, pues el evento ha ido creciendo año a año y muchas personas se quedaban a la mitad en las actividades. «Tiene que ser más fácil y más accesible», ha comentado, por lo que los alcaldes han visto conveniente ampliar esta actividad.
Noche del Patrimonio 2025
Cáceres, como buena ciudad Patrimonio de la Humanidad que es, acoge esta propuesta todos los años y el pasado mes de septiembre albergó hasta 40 actividades y abrió las puertas de 34 recintos: palacios, conventos, iglesias o museos. Además, el arte se apoderó de las calles del casco antiguo con exposiciones o espectáculos de danza.
La cita, que va camino de la novena edición, comenzaba a las 20.00 y duraba hasta medianoche. Cuatro horas que sabían a poco y que, a partir del año que viene, doblarán su tiempo para que nadie se quede sin vivirlo.
Premio Patrimonio
De la reunión mantenida en Toledo no solo ha salido el anuncio de Las Noches del Patrimonio. La Fundación Tatiana, con sede en el palacio de los Golfines de Abajo, ha sido galardonada con el Premio Patrimonio 2025 por «todo el trabajo extraordinario» que realiza, así como por su «compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico». Su candidatura fue presentada por las ciudades de Cáceres, Córdoba, Alcalá de Henares y Ávila, y respaldada de forma unánime.
«El Premio Patrimonio simboliza nuestro agradecimiento a aquellas instituciones públicas o privadas, y a aquellas personas, que desde diferentes ámbitos contribuyen de forma evidente, decisiva, a la difusión, la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural», unas condiciones que la Fundación, según el alcalde de Segovia, «acredita una actuación continuada y verificable en esos tres ejes». El premio se le entregará en Cáceres, según ha publicado el ayuntamiento.
