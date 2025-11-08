Orgaz achaca al PSOE el retraso en las obras de la red de saneamiento de Cáceres: "Belén Fernández pisaba moqueta en Madrid cuando su partido no ejecutaba esas acciones"

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha respondido a las críticas del PSOE sobre la “mala gestión municipal” durante la tromba de agua del pasado miércoles, que anegó varias zonas céntricas de la ciudad, y ha afeado que no se ejecutaran mejoras de las redes de saneamiento y de abastecimiento en la anterior legislatura del socialista Luis Salaya.

Amnesia colectiva

Según Orgaz, son obras no se realizaban en nuestra ciudad desde hace seis años; “no se ejecutaron cuando el PSOE gobernaba en esta ciudad desde el año 2019”, pero que desde que accedió el PP a la alcaldía en 2023, el importe de esas acciones, que ejecuta la concesionaria del agua Canal de Isabel II, “ya supera los 4 millones de euros”.

En este contexto, Orgaz se ha referido a la “amnesia colectiva que opera en el PSOE”, y en rueda de prensa ha criticado las declaraciones de la portavoz socialista, Belén Fernández, porque “parece que no han gobernado esta ciudad”, pero “la realidad es que no han afrontado las obras que hubieran evitado muchos de los problemas que ahora se generan”, en referencia a los desbordamientos declaraciones agua con lluvias torrenciales.

Y ha asegurado que “este tipo de declaraciones de la señora Fernández nos deja sorprendidos”. Al tiempo que le ha reprochado que en la anterior legislatura ella no formaba parte de la corporación municipal: “No estaba aquí en la ciudad, pisaba moqueta en Madrid”, en referencia a su etapa de congresista. “Y ahora quiere pisar la calle. Pero tiene compañeros que la pueden informar; que le cuenten por qué no se ejecutaban esas obras”.

'Responsabilidad'

Y le ha instado a la portavoz socialista a realizar “ese ejercicio de responsabilidad” y ha añadido que “lamentándolo mucho, no está a la altura de esta ciudad”.

En cuanto a las quejas por el retraso de las obras de saneamiento y abastecimiento en el área del Puente de San Francisco, técnicos del Ayuntamiento han informado este viernes a los vecinos del barrio, en un encuentro al que también ha asistido la dirección de la obra.

Orgaz ha explicado que los trabajos tienen como objetivo mejorar el saneamiento y el abastecimiento, así como corregir problemas estructurales que afectan a la zona “desde hace años”. Y ha recordado que durante la ejecución de la obra han surgido incidencias técnicas, entre ellas la afectación a redes de fibra óptica y la aparición de restos arqueológicos, lo que ha requerido la elaboración de informes y la coordinación con la Junta de Extremadura.