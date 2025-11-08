Silvio Maestre, de 'El Mirador de Galarza': "El restaurante crecerá de nuevo con dos espacios gastronómicos únicos en Cáceres"

El Mirador de Galarza, uno de los pocos restaurantes clásicos que aún perduran en la ciudad, celebra este año su vigésimo aniversario. Para conmemorar la ocasión, el establecimiento ha preparado una serie de eventos especiales que se llevarán a cabo a finales de noviembre. Actualmente, el mesón está dirigido por Silvio Maestre, hijo del fundador, Adolfo Maestre. Silvio, nos ha adelantado las principales novedades de la reforma del restaurante y del evento con el que celebrarán sus 20 años de historia.

Inicios

"Comenzamos como un asador de carnes dirigido a un público muy amplio, con gran volumen de trabajo y precios bastante asequibles. Con el paso de los años hemos ido creciendo y evolucionando. Mi padre, abrió el negocio cuando yo tenía diez años. Antes trabajaba como funcionario, pero decidió dejarlo todo para fundar el restaurante en 2005, tanto él como mi madre siempre han estado vinculados al mundo de la hostelería, incluso hemos criado cerdos. Hoy en día soy yo quien está al frente del restaurante, aunque fue mi padre quien lo fundó, con conocimientos básicos de gastronomía pero un talento increíble para la gestión. Yo quise seguir formándome y estudié en el Basque Culinary Center, en San Sebastián, realicé prácticas internacionales y tuve la oportunidad de trabajar en Holanda y Australia".

Proceso de actualización

El restaurante comenzó bajo el nombre 'La Parrilla de Galarza', pero en 2018, nació 'El Mirador de Galarza', la misma esencia pero con un aire fresco y renovado. "Mi proyecto de fin de carrera fue precisamente la renovación del restaurante. Realizamos un proceso de actualización y afinamos un concepto que ya veníamos trabajando. Como mi padre criaba los cerdos y hacíamos una cocina más sencilla, basada en carnes a la brasa y con un enfoque popular, decidimos dar un paso más, elevar el nivel gastronómico y cuidar mucho más el servicio. Recuerdo que, cuando estudiaba en San Sebastián, venía de vez en cuando y siempre quería introducir cambios. Algunos mi padre los aceptaba, otros no tanto, pero siempre ha valorado y respetado mis propuestas".

Nueva ampliación

"En 2020 teníamos previsto realizar una ampliación, coincidiendo con mi regreso de Australia, pero tuvimos que frenar el proyecto por culpa de la pandemia. Ahora, entre este año y el próximo, vamos a retomar esa idea con un nuevo impulso. El Mirador de Galarza va a crecer por tercera o quizá cuarta vez, y desarrollaremos dos espacios gastronómicos diferenciados. El diseño ya está terminado, y sinceramente creo que en Cáceres no existe nada parecido".

Experiencias complementarias

"Nuestra idea es ofrecer dos experiencias complementarias, por un lado, un espacio con una propuesta más internacional, inspirada en cocinas como la italiana o la francesa, pero manteniendo como eje el cerdo ibérico y el buey, y por otro, continuar con nuestro restaurante de siempre, el clásico, pero actualizado y con una visión renovada. Además, creo que recuperaremos el nombre 'La Parrilla de Galarza' para diferenciar ambos espacios, pero aún no lo tenemos claro".

Menú especial con motivo del 20 aniversario

En cuanto al evento con motivo del 20 aniversario, "vamos a preparar un menú especial que se servirá en dos fechas a finales de noviembre. No será un menú económico, pero teniendo en cuenta todo lo que vamos a ofrecer, será realmente asequible. Abriremos un jamón con seis años de curación y serviremos nuestro buey, como una forma de agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante estos años. Queremos que, por 50 o 60 euros, puedan disfrutar de un menú que en circunstancias normales costaría más de 100 euros".

"Por último, creo firmemente que los restaurantes tenemos que reinventarnos. No se trata de hacer algo radicalmente distinto, sino de adaptarnos a los tiempos. Nosotros hemos sido porqueros de toda la vida, y poco después comenzamos a trabajar también con bueyes. Ahora, en 2025, aunque hay platos tradicionales que nunca pasarán de moda en nuestro restaurante, es momento de pensar en la internacionalización y de cuidar mucho más el servicio de sala. La gastronomía seguirá siendo la misma, pero con más cariño y dedicación".