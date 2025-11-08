Vestidos, banquetes y viajes: el camino al 'sí quiero' comienza en Cáceres de Boda

Quien haya ido a una boda recientemente habrá podido ver que es una ceremonia con cada vez más detalles. Organizar un evento así consta de meses de búsqueda: los trajes, el banquete, la fiesta, el lugar... una tarea que no es fácil, a no ser que visites Cáceres de Boda, donde todo esto está al alcance de los novios.

Este sábado se ha inaugurado la decimoctava edición de Cáceres de Boda en el Palacio de Congresos, donde lleva ya unos 5 años. Al acto acudió el concejal de Cultura, Educación y Comercio, Jorge Suárez, quien conversó con expositores y alguna pareja. El evento «cada año va a más», pues en esta edición se ha aumentado de 40 stands a 50.

Además acuden personas de muchos lugares, pues una feria como esta siempre ayuda a aquellas personas que estén indecisas en ciertos aspectos. «Viene gente de muchos sitios de alrededor, de pueblos, de Plasencia, Badajoz… aunque sobre todo de Cáceres. Se atiende a todo el que venga».

El amor se respiraba en el aire, junto con los restos de la pólvora del humo aéreo que presentó antes de la inauguración la empresa Piroex Almendralejo, quienes llevan 3 años en el sector produciendo pirotecnia para este tipo de eventos, algo que, aseguran, «está muy de moda».

Jorge Suárez, concejal, viendo la pirotecnia. / Jorge Valiente

Tendencias

El uso de la pirotecnia es un buen ejemplo del rumbo que están tomando las bodas, pues lo que antes era un simple banquete ahora son las Fallas de Valencia. Los tiempos cambian, y con ello las tendencias. Aunque hay un aspecto que no cambia: «la gente quiere comer bien». La empresa cacereña Catering Bombón, recién nacida prácticamente, es una de las compañías que mostraron su gama para organizar esta parte del evento. Esther, la encargada de ello, comentaba que «luego te tienes que adaptar a cada cliente, hay gente que quiere cosas de su tierra, otros innovar o probar cosas diferentes. Nosotros estamos al cliente y a lo que ellos nos pidan».

Jesús Vaca, a cargo de la empresa Jesús Vaca Eventos y Producciones, es quien se encarga de lo que va después del banquete: la fiesta. Aunque también hace discotecas móviles o va a pueblos. Sobre el tipo de música que le suelen pedir, pues es DJ desde hace 22 años, asegura que «depende del sitio al que vayas, los novios, el ambiente… pero lo que está de moda normalmente». Por ejemplo, este año le han pedido mucho La Morocha.

Jesús Vaca. / Jorge Valiente

También hay tendencias en moda. «Cada año cambia la moda, pero en el caso de las madrinas suele mantenerse un estilo clásico. Somos una tienda multimarca, aunque la madrina suele decantarse por la casa Franc Sarabia. Vestimos a muchas con ese tipo de traje, aunque también ofrecemos otros estilos», comenta Toni Pajuelo, de la empresa dombenitense Pepita Dueñas que lleva 40 años en el sector.

En Cáceres de Boda también se mira un aspecto muy importante como son los viajes de novios. Mercedes, de la empresa CC Travel, «una de las más antiguas del sector en Cáceres con 33 años de historia», comenta que el destino más deseado actualmente es Japón. «También hay safaris, Maldivas… pero una cosa es el viaje de moda y otra el viaje que se puedan permitir los novios», añade. «Los que se ponen de moda por el tema de las redes sociales son los más caros. Pero el boom está en Japón».

Cáceres de Boda

Acudir al evento, sea como vendedor o como comprador, es un beneficio para todas las partes. «Tenemos una promoción, que si van a comprarse el vestido de madrina o de novia tenemos un descuento en los próximos días», comenta Toni. Esther complementaba su argumento asegurando que «conoces a todo el sector, te ayudamos, te damos ideas...».

Pero desde el punto de vista de los que venden, el mayor beneficio es que «te ponen cara». «Se gana contacto con los novios y con los proveedores. Al final es un día en el que nos juntamos muchos que nos conocemos, pero principalmente contacto con los novios y ellos con nosotros», apostilla Jesús.

Imagen de la entrada de la feria. / Jorge Valiente

Novios

No solo se podían ver vestidos de novia, destinos de viaje o posibles banquetes. También hay muchas parejas curiosas, futuros matrimonios, que visitan estos días la feria en busca de ideas o de aquello que les falta. Un ejemplo son Tiziana y Javier, una pareja que se casa en marzo y que se les podía ver mirando en todos los puestos. «Están todos los proveedores juntos y necesitamos todavía algunos detalles, para mirarlo todo junto y ya decidir bien», comentaban. En su caso, ella ya tenía su vestido, pero era él quien buscaba el suyo.

Los dos aseguraban que la búsqueda ha sido fluida, y que la boda no será nada fuera de lo normal. «Nosotros somos más de boda clásica, ninguna tendencia actual. Si acaso alguna cosa moderna como photomaton para los invitados y tal, pero nada que no se haya hecho siempre».

Consejos

Quién mejor que aquellos especialistas en la organización de bodas para dar consejos para aquellos que tengan pensado casarse pronto o, quizás, en el futuro. Algunos de esos consejos son «que se informen bien, que elijan la tienda adecuada», «que tengan paciencia, que vean las cosas con mucha tranquilidad, y sobre todo que queden con el proveedor para saber qué vibra le transmite» o «que aprovechen cuanto antes para hacer las reservas de viajes. La gente se cree que porque quede 8 meses luego va a salir el precio más barato. Y al revés, cuanto más se acerque la fecha, las tarifas aéreas y hoteleras son más caras. De un mismo viaje, según cuando reserves te puedes ahorrar 500 euros». Aunque todos coinciden en uno: «que vengan a conocernos». Cáceres de Boda es una oportunidad para ello.

Toni Pajuelo, de Pepita Dueñas. / Jorge Valiente

Por si alguien está interesado en saber cual es el destino más recomendado por la agencia de viajes cacereña, Mercedes explica que lo más demandado es «la zona de Asia». «Tailandia o Vietnam son sitios espectaculares donde puedes dedicar días a visitar y luego al relax en hoteles. Estados Unidos da para mucho. Un destino muy bueno que ahora no se puede vender es Cuba, por los problemas que tiene como en la alimentación. Sri Lanka se puede combinar con Maldivas o Abu Dhabi». Para gustos, colores. Y tanto, pues el lugar más extraño al que le han pedido viajar es Corea del Norte. «A veces piden cosas imposibles. No entendían que a Corea del Norte no se puede ir, solo a Corea del Sur. Estaban empeñados con Corea del Norte».

Con o sin photomaton, la celebración de una boda es un aspecto que suele ser muy importante en las familias, pues es un día que se recuerda para la posteridad y todo tiene que salir a pedir de boca. Hay muchos gustos para los vestidos, la comida o la música, pero lo importante al final es que triunfe el amor.