Agenda cultural

Aniversario de Nebbia en Cáceres: 7 años de fiesta, bingo de Stella Marinera y ambiente inclusivo

De forma paralela, el Gran Teatro acoge un íntimo tributo a Queen con 'Candlelight' y la FEXME organiza las 'Jornadas de Salud y Deporte' para todas las edades

Stella Marinera, artista.

Stella Marinera, artista. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Ocio, música y deporte llenan la ciudad este fin de semana.

Nebbia celebra 7 años de historia y diversión

Nebbia Cáceres cumple 7 años y lo celebra este fin de semana con una programación especial para agradecer a quienes han formado parte de su historia. Desde sus inicios, el local situado en 'Doctor Fleming número 7', se ha convertido en un espacio de encuentro, música y fiesta para la ciudad y más allá, y esta semana quiere compartir su aniversario con todos sus seguidores. Las celebraciones arrancaron el viernes con la inauguración del 'FanCineQueer' y una fiesta con numerosos regalos. El sábado fue el turno del espectáculo de Jota Carajota y el domingo se pondrá el broche de oro con un gran bingo, en el que todos podrán participar y divertirse a cargo de la artista Stella Marinera.

Tributo a Queen en el Gran Teatro

Este domingo, a las 19.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá Candlelight: Tributo a Queen, un concierto íntimo que combina la música en vivo con una atmósfera mágica iluminada únicamente por velas. Candlelight ofrece experiencias únicas en espacios emblemáticos, creando un entorno cálido y visualmente impresionante. El programa incluye arreglos instrumentales de los grandes éxitos de Queen interpretados por músicos en formatos acústicos, permitiendo al público disfrutar de un espectáculo emotivo y cercano en un ambiente inolvidable.

La FEXME organiza las 'Jornadas de Salud y Deporte'

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada invita a sus federadas y federados a participar en las Jornadas de Salud y Deporte, que se celebrarán este 9 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Cáceres. Dirigidas a personas de todas las edades interesadas en mejorar su bienestar a través de la actividad física y hábitos saludables, las jornadas ofrecerán ponencias de expertos y espacios para el aprendizaje y la práctica deportiva. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa.

El evento comenzará a las 9.00 de la mañana y promete un día completo de información, experiencias y actividades para fomentar la salud a través del deporte.

