Cerca de 3.000 participantes
Cáceres fue sobre ruedas: la ECO-Fiesta de la Bicicleta conquista las calles de la ciudad
La carrera, patrocinada por El Periódico Extremadura, fue todo un éxito por la actitud de los corredores
Patines, triciclos y, sobre todo, bicicletas. Un año más, la ECO-Fiesta de la Bicicleta salió a las calles de Cáceres y permitió ver multitud de estampas familiares sobre ruedas. Personas de todas las edades, desde mayores hasta bebés. La edad o la experiencia no han sido ningún impedimento gracias a la creatividad de muchos corredores, pues abundaban los remolques, incluso pudiendo verse hasta algún tándem.
La fiesta comenzó a las 10.00 en la Plaza Mayor, donde Nico Marina, joven perla del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, y la Concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida.
El recorrido fue hacia la Plaza de Toros, y rápidamente el tumulto ya estaba en la plaza de América, donde tuvo lugar el primer reagrupamiento. La carrera siguió hacia Antonio Hurtado, donde recorrió la avenida Cervantes y la Hispanidad hacia la glorieta de Renfe, donde fue el segundo reagrupamiento. El último tramo fue hacia el polígono Cabezarrubia hasta el parque del Padre Pacífico, donde acabó, novedad de esta edición.
Éxito
En esta edición se han vendido 2.700 dorsales, aunque la participación podría haber sido algo mayor. Cada dorsal tiene la posibilidad de ganar uno de los varios sorteos que se rifaron en el parque con la animación del locutor de Cadena 100 Extremadura, uno de los patrocinadores del evento, Jimeno. Una bicicleta de montaña fue el premio gordo.
La afluencia ha sido algo menor a lo habitual, seguramente debido al cambio de fecha. Pero eso no quita que haya sido un éxito, pues el deporte y la familia se dieron la mano una vez más con un motivo: la sostenibilidad y el medio ambiente.
Después del cardio y la diversión, un ambiente festivo se apoderó de un parque Pacífico repleto de bicicletas como colofón final de un evento que fue, un año más, sobre ruedas. Literal y metafóricamente hablando.
