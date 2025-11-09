Cuervos, Lovecraft o Jack el Destripador: así continúan esta semana las X Jornadas Góticas de Cáceres

Después de los tres primeros días, las X Jornadas Góticas de Cáceres, centradas en 'El universo de Lovecraft. Crimen y misterio', continúan toda esta semana hasta su finalización el domingo 16. Está organizada por la Asociación Cultural Norbanova y la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, el Ateneo, la Biblioteca Pública y la Filmoteca de Extremadura, entre otros colectivos, y está considerada una de las fechas más peculiares de la actividad cultural cacereña.

La primera jornada de la semana tendrá lugar el lunes a las 18.30 en el Salón de Actos del Palacio de la Isla. Allí, el escritor Vicente Rodríguez Lázaro ofrecerá una conferencia acerca de la cinematografía basada en los relatos y las novelas de H.P. Lovecraft, con el título 'A la búsqueda de los antiguos. Lovecraft en el cine'.

Rodríguez es todo un estudioso de la filmografía basada en textos literarios, y los organizadores esperan, como en ocasiones anteriores, «que nos ilustre ampliamente sobre aquellas películas que tengan relación con argumentos y temas lovecraftianos». Los personajes y monstruos del mundo literario del escritor norteamericano saldrán en pantalla y así «podremos comprender un poco mejor la temática y el contenido de la obra de este autor icónico del horror cósmico».

Cuervos

El martes y el miércoles las ponencias se trasladan a la Biblioteca Pública 'Rodríguez Moñino/María Brey', donde será el turno de dos conferencias alejadas del tema lovecraftiano pero muy vinculadas al imaginario de las Jornadas. El profesor Felipe Rodríguez Pérez impartirá una «muy interesante» conferencia con el título 'El cuervo, imagen y símbolo cultural', donde el protagonista será este pájaro tan relacionado con el género gótico y lo oscuro, que será presentado no solo por sus implicaciones y referencias literarias, sino también desde el punto de vista ornitológico y otros aspectos menos conocidos.

No es la primera vez que Rodríguez escribe o habla sobre aves, pues es coautor del libro 'Aves de Extremadura', por lo que es un muy buen conocedor del tema. Por ello, aportará una visión diferente y multidisciplinar de un tema singular con el objetivo de que el público aprenda.

Jack el Destripador entra en escena

El miércoles, también en la biblioteca, será el turno de uno de los personajes criminalísticos más siniestros y enigmáticos: Jack el Destripador. El historiador e investigador Diego Vinagre Nevado ofrecerá su conferencia sobre 'Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador'.

Vuelve el género negro, el true crime. Vinagre rescata la figura del legendario asesino de la Inglaterra victoriana, envuelta en misterio y sujeta a múltiples hipótesis sobre su identidad. El escritor despejará dudas sobre algunos interrogantes gracias a su amplia experiencia en investigaciones sobre la época, así como sobre el Londres del siglo XIX.

Para el resto de la semana, destaca la tradicional Velada Literaria Gótico-Romántica que se celebrará el jueves 13 en el Ateneo, pero los organizadores ya darán más detalles sobre el resto de días próximamente. De momento, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes.