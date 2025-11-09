'Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión

Lucía y Juan son cazadores de tesoros. Reliquias con valor histórico y emocional: antigüedades. Para los que somos amantes de los objetos con alma y carácter, la 'pop-up store' que han montado este fin de semana en Casar de Cáceres ha supuesto todo un descubrimiento.

¡Qué fantástica idea! Un antiguo bar de carretera en la N-630 convertido en una exposición de piezas antiguas, al estilo de los abigarrados almacenes de las ciudades de piedra que salpican el 'countryside' inglés y que nos enseña a diario el experto Drew Pritchard en 'Salvage Hunters' ('Maestros de la restauración', DKISS).

'Pop-up' de antigüedades La Veleta en Casar de Cáceres. /

Lucía Sanguino tiene 30 años y Juan Medina, 31. Su hija Mara, de tres años, no se desprende de ellos mientras los clientes y coleccionistas llegados de distintos puntos del país revisan las novedades. Hace unos doce años que decidieron hacer de su pasión su modo de vida, embarcándose de lleno en la compra y venta de antigüedades.

"Lo que hacemos principalmente es vender online, directos en TikTok, Wallapop, Facebook...", explica a este periódico Juan instantes antes de dar salida a una de las piezas más preciadas, una tinaja de barro de 1850 de una vieja alfarería de la zona de Arroyomolinos de Montánchez.

Una alacena con una tradicional vajilla de lata floreada. / L. A.

Entre tantas curiosidades, destacan un singular andador de bebé de madera o un óleo sobre lienzo valorado en casi 1.000 euros; réplica de un retrato de Federico Madrazo, cuyo original cuelga del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

El evento de este fin de semana ha congregado en Casar de Cáceres a aficionados y compradores de Almería, Sevilla, Murcia, Galicia, Asturias y otros lugares. El objetivo no ha sido otro que el de hacer venta directa en dos jornadas de convivencia (sábado y domingo) y dar a conocer el negocio a la provincia.

Cada seis meses

Es la segunda vez que organizan este 'pop-up store' o tienda temporal y su intención es mantenerlo una vez cada seis meses. Mientras tanto, los productos en venta se adquieren a través de la web Antigüedades La Veleta y de sus perfiles sociales, aunque también disponen de una nave en la que se puede recoger el artículo escogido.

La procedencia de los muebles y objetos que ofrece la pareja es diversa. Algunas piezas llegan desde países como Portugal o Francia, mientras que otras provienen de viviendas cuyos propietarios han fallecido y sus herederos deciden desprenderse de ellas.

"Buscamos y seleccionamos cada artículo minuciosamente para venderlo por Internet. Nos contactan, acordamos un precio y luego nos encargamos de recogerlo", detallan.

Entre los productos más demandados están la cerámica y el cristal, así como los muebles rústicos extremeños, artesanía tradicional que, según aseguran, "se está perdiendo". También comercializan piezas pequeñas antiguas que encajan en los hogares actuales, donde el espacio disponible para muebles grandes es cada vez más reducido.

Con esta iniciativa, Lucía y Juan consolidan en Casar de Cáceres un punto de encuentro para los amantes de las antigüedades, un espacio donde la pasión por los objetos con historia se combina con la frescura de un formato contemporáneo. Su ‘pop-up store’ no solo reivindica la belleza de lo antiguo, sino que también impulsa una nueva forma de comercio local basada en la sostenibilidad, la recuperación del patrimonio y la conexión entre generaciones.