De la patatera al carpaccio de ibérico: los restaurantes de Cáceres afinan sus menús navideños

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los restaurantes de la capital cacereña afinan sus fogones y ultiman los detalles de sus menús festivos, conscientes de que en esas fechas se concentra gran parte de la actividad anual del sector hostelero. Un año más, la oferta gastronómica de la ciudad refleja tanto la tradición como la innovación, con propuestas que se ajustan a todos los bolsillos y que van desde los clásicos platos navideños hasta reinterpretaciones modernas pensadas para paladares más exigentes.

Entre los establecimientos que ya tienen todo preparado se encuentra la Tapería Restaurante Bouquet. Su propietario, Mariano Pérez de Guzmán, explica que las perspectivas para el cierre de 2025 son ligeramente mejores que el año pasado y, pese a la situación económica que atraviesan muchos ciudadanos, «son fechas especiales en las que apetece salir a divertirse en familia y con amigos», señala.

Mariano Pérez de Guzmán, propietario del restaurante Bouquet en Cáceres. / Jorge Valiente

En Bouquet, la propuesta navideña se centra en la calidad del producto y en el equilibrio entre tradición y vanguardia. «Trabajamos siempre con ingredientes de máxima calidad y buscamos combinar nuevas propuestas con otras más clásicas para aportar un toque diferente», apunta su dueño, todo un referente de la cocina cacereña.

La carta incluye numerosos guiños a la cocina extremeña, con embutidos como el lomo doblao y carnes ibéricas de primera calidad. Para estas fiestas, el local ofrece tres menús diferentes, con precios que oscilan entre 38 y 47 euros e incluyen platos a compartir, un segundo a elegir, bebida y postre.

En general, los hosteleros locales afirman que la demanda de menús se mantiene estable respecto a años anteriores, aunque las reservas anticipadas se han convertido en la norma para garantizar mesa en los días más concurridos, cuando la mayoría de locales cuelgan el cartel de completo.

La expectación por las comidas y cenas de empresa, las reuniones familiares y los encuentros con amigos hace que muchos clientes planifiquen con antelación sus celebraciones.

El restaurante Bouquet, situado en el corazón de la Ciudad Monumental de Cáceres. / Jorge Valiente

En esta ocasión, destacan que las fechas más demandadas corresponden al fin de semana previo al inicio de la Navidad, especialmente el viernes 19 de diciembre. «Como es habitual, también estamos recibiendo ya muchas reservas para los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes», afirma el dueño de Bouquet. El resto de días también hay cierta actividad, «aunque por el momento tampoco es algo excesivo», afirma el empresario.

Experiencia gastronómica

En cuanto a los restaurantescon un rango de precios sensiblemente más alto que la mayoría, La Fabiola propone una experiencia gastronómica que combina platos clásicos con toques modernos. Su propietario, Juan Santisteban, explica que el equipo encara estas fechas «con mucha ilusión» y «con ganas de que los cacereños salgan a celebrarlo igual o más que el año pasado».

Para esta campaña navideña han preparado cuatro menús de calidad, con precios que parten desde 60 euros por persona e incluyen dos aperitivos al centro, tres pases individuales, bebida, postre y café. En sus platos también predominan los productos de la tierra, como el jamón ibérico, la patatera o la manzanilla cacereña.

Los productos de la tierra ocupan un lugar destacado en cada plato. / Carlos Gil

El chef subraya que combinar tradición e innovación es uno de los pilares de su cocina. «A clásicos como las migas les damos la vuelta y, en lugar de hacerlo con un pan del día anterior, elaboramos un bizcocho de patatera con orejones y avellanas que cortamos como si fueran migas, adaptando el producto a nuestra forma de entender la cocina», apunta.

Opciones para todos

Y es que la Navidad se presenta como una ocasión para disfrutar de la buena mesa sin renunciar a la calidad ni al toque creativo que caracteriza a muchos restaurantes de la ciudad. En este sentido, los negocios de hostelería se adapta cada vez más a los nuevos hábitos de consumo y la mayoría de establecimientos incluyen opciones para veganos, vegetarianos o personas con intolerancia al gluten, garantizando que nadie se quede fuera de la celebración.

Asimismo, algunos incluyen versiones más ligeras de los platos tradicionales y priorizan productos de temporada y de proximidad, subrayando su apuesta por la sostenibilidad y el apoyo al comercio local.