The Cacereñer número 25: descubre los 36 símbolos de Cáceres en la portada de Fernando Sembrador

The Cacereñer alcanza su número 25 y lo celebra con una portada especial que rinde homenaje a la ciudad y su identidad cultural. La ilustración, obra del artista y diseñador Fernando Sembrador, reúne más de 30 símbolos de Cáceres, creando un verdadero "universo cacereñer" cargado de detalles históricos, culturales y humorísticos.

36 referencias

En esta portada vibrante y caricaturesca, Sembrador ha incorporado 36 referencias directas a la vida y cultura local, invitando a los lectores a descubrir iconos tan diversos como la Plaza de San Jorge, la Iglesia de la Preciosa Sangre, el Corral de las Cigüeñas, la Madrila, el escudo de Cáceres, la Virgen de la Montaña, el Cristo Negro, el Museo Vostell, el Museo Helga de Alvear, la Cueva de Maltravieso, la Feria del Libro, Womad, la estatua de San Pedro de Alcántara, el Festival de Teatro Clásico o incluso guiños al humor y la actualidad local como Spiderman, Robe de Extremoduro o el ovni en la Madrila.

Fernando Sembrador

"En el diseño para 'The Cacereñer' he querido reflejar de forma divertida la identidad cacereña, capturando no solo sus edificios emblemáticos, sino también la calidez de su gente, sus personajes y su manera genuina de estar presentes en la Cultura, el Arte y la Sociedad cacereña", explica Sembrador. El artista, reconocido también por su proyecto Los Emoticonos Extremeños, combina en su obra la pintura, la ilustración digital y la gestión cultural, aportando siempre una visión profunda de la riqueza cultural de su tierra.

Diversidad cultural y artística de la ciudad

Desde su primera edición, publicada el 17 de marzo de 2025 y diseñada por Fermín Solís, las portadas de 'The Cacereñer' se han convertido en un escaparate de la creatividad y el talento local. Cada número ha contado con artistas distintos y estilos variados, utilizando diferentes técnicas de ilustración para reinterpretar la vida y la esencia de Cáceres. Esta vigésima quinta portada se suma a la tradición del medio de celebrar la diversidad cultural y artística de la ciudad, invitando a los lectores a explorar cada detalle y símbolo de la ciudad que tanto caracteriza a la capital extremeña.