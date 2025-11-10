La mirada
Antonio Pariente, cura de Cáceres: 'Día de la iglesia diocesana'
La Iglesia celebra en noviembre una jornada para reflexionar sobre la pertenencia diocesana y fomentar la transparencia en su labor pastoral y económica
Aunque la fecha puede variar, en el mes de noviembre la iglesia española celebra una jornada especial dedicada a la reflexión sobre lo que significa ser de una Diócesis y no de otra. Yo diría que en el ámbito domestico es una de las jornadas mas importantes del año.
El problema del lenguaje es uno de los retos mas importantes en la actualidad de la Iglesia, porque si quieres comunicar algo tienes que encontrar la manera de que la gente entienda de qué estas hablando. Ahora se habla mucho de sínodo, de sinodalidad, de jubileo, presiento de que muchos de nuestros cristianos no se enteran de lo que estamos diciendo. Si hacemos una encuesta a la salida de la misa dominical, y preguntamos a los asistentes si saben a que diócesis pertenecen, me temo muy mucho que nos llevaríamos una sorpresa negativa. Si esto es así, ¿donde queda tu mensaje sobre la cuestión?
Nuestra pertenencia mas amplia es a la iglesia católica, que abarca a todos los creyentes de esta confesión religiosa, muchos millones en la actualidad. El segundo escalón de esta pertenencia es la Diócesis, por lo tanto su importancia es notable, el tercero ya sería la parroquia.
Cuando la Iglesia de España institucionalizó esta jornada no lo hizo para crear una colecta mas destinada a ayudar económicamente a las diócesis particulares. No, no seáis mal pensados, no es así, y no me digáis aquello de “excusatio non petita, accusatio manifesta” (“excusa no pedida, acusación manifiesta”). Se pretende a través de esta jornada dar a conocer todo lo que la Iglesia hace a lo largo del año para que se conozca y se valore. Se pretende que valoremos como es debido esa pertenencia que os decía mas arriba.
Esta jornada se aprovecha para practicar algo fundamental que es clave para la eficacia de la misión de la Iglesia hoy, a saber “ser transparente” en todo lo que hace, también en la información económica que lleva consigo su labor. Pienso, sinceramente que se se han dado pasos importantísimos en este sentido, pero con la misma sinceridad creo que queda mucho por hacer, no nos podemos permitir dar pasos para atrás, hay que dar cuenta de todo, de todo, y todos.
Nuestra milenaria Diócesis de Coria, y desde finales de los sesenta del siglo pasado de Coria-Cáceres, nos pide que seamos mas sensibles a la hora de conocer lo que significa pertenecer a la misma.
¡Mucho ánimo para todos!
