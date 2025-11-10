El arriero de Zarza la Mayor que se convierte en viral con Juan Dávila: "La gente dice que el campo es duro, pero yo no lo veo así"

Juan Dávila sigue publicando en sus redes sociales recuerdos de su última visita a la ciudad de Cáceres. Un nuevo vídeo viral muestra a uno de los asistentes que salió al escenario con el humorista y que se ha convertido en la sensación de TikTok. Más de 200.000 reproducciones le avalan, aunque los comentarios están divididos entre partidarios y 'haters'.

Se trata de un arriero de Zarza la Mayor que saltó al escenario a la llamada de Juan Dávila para explicar su situación y su vida. "Estoy bien, luchando", inicia el vídeo cuando era cuestionado por el artista. "Cuando han dicho que el campo es muy duro... No sé, yo no lo veo así", señalaba. Y cuando Dávila le preguntaba si había venido a soltar un discurso, tímido le ha respondido que no.

"En el campo, hago de todo. Tengo ovejas, vacas, cabras... Soy arriero, de los de toda la vida", incidía el joven zarceño. Desde el patio de butacas, una voz dijo que apenas podía comprenderle, pero Dávila le dio ánimos y aseguró que "se le entiende perfectamente".

Los comentarios de TikTok se han convertido en un punto donde cada uno puede mostrar sus reticencias. Uno de ellos le definió como el "Bertín Osborne con 15 años", mientras que otro señalaba que "Aznar está rejuvenecido", refiriéndose a un supuesto parecido físico. También hay personas que le conocen y le definen como "buen amigo y mejor persona, viva Extremadura y los arrieros de verdad".