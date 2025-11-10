El Circo del Sol de Oriente y bandas sonoras a la luz de las velas: la Navidad se asoma al Gran Teatro de Cáceres con numerosos espectáculos

Un espectáculo de luces y sonido sin igual regresa al Gran Teatro este mes de noviembre (el día 22). Con más de 30 acróbatas sobre el escenarios, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, deslumbrarán al público con este show del Gran Circo Acrobático de China, que tiene las localidades prácticamente agotadas.

Acrobacia, danza y magia

Un show dirigido a todos los públicos y en especial al familiar que une emoción, ejercicios acrobáticos, danza y la magia característica de la cultura china.

El público podrá contemplar diferentes ejercicios acrobáticos que combinan la práctica deportiva con la concentración mental y constituyen todo un desafío a las leyes de la física. En total serán 18 asombrosos ejercicios de diferentes disciplinas artísticas que se dividen en dos partes y cuatro actos en los que la cultura oriental está muy presente, tanto a través del vistoso vestuario como de la música y la ornamentación que acompaña a las canciones y coreografías procedentes del país asiático. Destaca también el cuidado diseño de luces ideado para iluminar el desarrollo de todo lo que ocurre en el escenario.

+ espectáculos

Este será el pistoletazo de salida para vivir la Navidad en el Gran Teatro, cuya programación también incluye, el 23 de noviembre, ‘El musical de los niños (Blippi)’, un espectáculo único, inspirado en el popular personaje que arrasa en YouTube, llevará a los más pequeños a un mundo mágico donde la educación y la diversión se combinan de forma realista.

El Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres, presentará el 12 de diciembre en su VIII Gala de Navidad, una reposición de la versión adaptada para estudiantes del ballet ‘El Cascanueces’, donde se recrearán las escenas más emblemáticas de este emotivo ballet navideño.

Un día después será el turno de la ‘Zambomba navideña’ by Carmen la parreña, un espectáculo flamenco destinado a todos los públicos, con sello familiar, llevando la tradición de los cantes, los toques y los bailes a esta época entrañable del año. Y el 14 de diciembre habrá otro espectáculo de danza flamenca, danza urbana y danza oriental de la mano de la Escuela de Baile Mara Palacios.

Un clásico: el ballet de ‘El lago de los cisnes’. / CEDIDA

El 19 de diciembre llegará el tradicional ‘Danzamaratón de Extremadura 2025’ con un vibrante programa que celebra la riqueza, la pluralidad y la diversidad de los universos dancísticos. Y un día después, los conciertos Candlelight dedican una función al compositor Hans Zimmer (autor de BSO como ‘Gladiator’).

Tras el éxito de las pasadas ediciones navideñas con llenos absolutos la pasada temporada, Swing Ton Ni Song rompe este año con una nueva y sorprendente propuesta: el ‘Concierto Swingfónico · Special Christmas’, el 22 de diciembre. Sobre el escenario más de 30 músicos darán vida a una celebración sonora de gran formato.

Y como colofón, el 29 de diciembre se podrá disfrutar de ‘El lago de los cisnes’ la culminación de los ballets del romanticismo.