Un coche y una moto chocan en la plaza de toros de Cáceres y un motorista de Correos resulta herido

Un nuevo accidente de tráfico en la ciudad de Cáceres, el segundo en apenas una semana, ha dejado un varón de unos 60 años herido. Según ha podido saber este diario, se ha producido tras una colisión frontolateral entre un coche y una motocicleta de Correos.

La moto iba por la avenida Hernán Cortes en dirección a la avenida de las Delicias (sentido campus universitario). El coche, que era conducido por otro varón, estaba haciendo la glorieta ubicada justo en frente de la plaza de toros. Ha sido en el momento en el que se han cruzado cuando se ha producido el choque.

Es una zona que está regulada por semáforos. La Policía Local de Cáceres redactará ahora el atestado para dictaminar qué ha ocurrido y los motivos exactos del suceso.

El hombre herido (un varón empleado de Correos que estaba efectuando sus funciones) presentaba problemas y ha pasado varios minutos tumbado en el suelo por posibles mareos tras el golpe. La ambulancia ha tenido que acudir para trasladar al varón al Hospital Universitario de Cáceres. El otro conductor ha resultado ileso.

Hasta el lugar de los hechos también han llegado varias patrullas de policía local, que han tenido que reordenar el tráfico durante la actuación de los servicios médicos. Además, una grúa municipal también está en la zona del suceso para retirar el otro vehículo implicado. Presentaba daños en la parte superior izquierda, donde tenía un golpe que le había provocado la rotura de un piloto.

El suceso se ha producido en torno a las 12.40 horas y, gracias a la rápida presencia de los agentes policiales y la ambulancia, apenas media hora más tarde ya se habían retirado los vehículos y se había trasladado al herido al hospital.