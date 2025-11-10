Nuestro pasado
Condenado por besar a su novia en público
Diego Sánchez Molina, de 21 años, fue sentenciado junto a su pareja por 'acariciarse en público'. Tras cumplir condena, apareció ahorcado, desatando una ola de indignación que llevó al CGPJ a replantear los delitos de escándalo público y desacato
En toda Extremadura nevó aquel febrero de 1987. La tierra se quedó helada, como nuestras mentes, cuando leyeron la noticia. Diego Sánchez Molina, de 21 años, y María Dolores Muñoz, de 16 años, son sentenciados por acariciarse en público en Azuaga. Diego es condenado a 5 meses de arresto mayor y el 6 de febrero, después de salir de la cárcel, parece ahorcado. Pera entonces la pareja ya había roto su relación, presionada seguramente por los acontecimientos.
Se abre una investigación en torno al proceso
Es entonces cuando el Consejo General del Poder Judicial abre una investigación en torno a este proceso. El 13 de febrero, 5.000 personas se manifiestan en la localidad, pero fue demasiado tarde.
Medidas disciplinarias
El día 17, Extremadura anuncia que el Consejo General del Poder Judicial no adoptará medidas disciplinarias contra el juez Antonio Navarro Castillo, instructor del caso. La abogada Cristina Almedia se hace cargo de la acusación particular. Días después, Navarro, que era entonces juez de Azuaga, manifiesta que el pueblo está manipulado y que hay interés de que en este juzgado esté alguien sin los méritos necesarios. Tras la tragedia, el CGPJ anuncia, el 21 de marzo, que estudiará la desaparición de los delitos de escándalo público y desacato. Una vez más, volvía a ser demasiado tarde.
