Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Condenado por besar a su novia en público

Diego Sánchez Molina, de 21 años, fue sentenciado junto a su pareja por 'acariciarse en público'. Tras cumplir condena, apareció ahorcado, desatando una ola de indignación que llevó al CGPJ a replantear los delitos de escándalo público y desacato

Manifestación en Azuaga.

Manifestación en Azuaga. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En toda Extremadura nevó aquel febrero de 1987. La tierra se quedó helada, como nuestras mentes, cuando leyeron la noticia. Diego Sánchez Molina, de 21 años, y María Dolores Muñoz, de 16 años, son sentenciados por acariciarse en público en Azuaga. Diego es condenado a 5 meses de arresto mayor y el 6 de febrero, después de salir de la cárcel, parece ahorcado. Pera entonces la pareja ya había roto su relación, presionada seguramente por los acontecimientos.

Se abre una investigación en torno al proceso

Es entonces cuando el Consejo General del Poder Judicial abre una investigación en torno a este proceso. El 13 de febrero, 5.000 personas se manifiestan en la localidad, pero fue demasiado tarde.

Noticias relacionadas y más

Medidas disciplinarias

El día 17, Extremadura anuncia que el Consejo General del Poder Judicial no adoptará medidas disciplinarias contra el juez Antonio Navarro Castillo, instructor del caso. La abogada Cristina Almedia se hace cargo de la acusación particular. Días después, Navarro, que era entonces juez de Azuaga, manifiesta que el pueblo está manipulado y que hay interés de que en este juzgado esté alguien sin los méritos necesarios. Tras la tragedia, el CGPJ anuncia, el 21 de marzo, que estudiará la desaparición de los delitos de escándalo público y desacato. Una vez más, volvía a ser demasiado tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  2. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  3. El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
  4. La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
  5. El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
  6. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  7. Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
  8. Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres

De crear una Film Commission a las piscinas naturales: el presupuesto de la Diputación de Cáceres, detalle a detalle

De crear una Film Commission a las piscinas naturales: el presupuesto de la Diputación de Cáceres, detalle a detalle

El presupuesto récord de la Diputación de Cáceres supera los 227 millones de euros: "Tiene carácter social y municipalista"

La Navidad está cada vez más cerca y Cáceres se engalana con cientos de miles de puntos de luz

La Navidad está cada vez más cerca y Cáceres se engalana con cientos de miles de puntos de luz

Condenado por besar a su novia en público

Condenado por besar a su novia en público

El arriero de Zarza la Mayor que causa sensación en redes sociales con Juan Dávila: "La gente dice que el campo es duro, pero yo no lo veo así"

El arriero de Zarza la Mayor que causa sensación en redes sociales con Juan Dávila: "La gente dice que el campo es duro, pero yo no lo veo así"

La nueva voz de los peruanos en Cáceres: "Emigrar cuesta, pero juntos se lleva mejor"

La nueva voz de los peruanos en Cáceres: "Emigrar cuesta, pero juntos se lleva mejor"

La policía local de Cáceres evita un incendio y auxilia a una vecina de 73 años en La Mejostilla

La policía local de Cáceres evita un incendio y auxilia a una vecina de 73 años en La Mejostilla

Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal

Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal
Tracking Pixel Contents