De crear una Film Commission a las piscinas naturales: el presupuesto de la Diputación de Cáceres, detalle a detalle

El presupuesto consolidado de la Diputación de Cáceres para el año 2026, con un "intenso carácter social y municipalista", asciende a los 227 millones de euros. Es la mayor partida presentada en la historia de la institución provincial, y pretende enviar casi todo ese dinero a los pueblos, ya sea de forma directa o indirecta. Está dividido por áreas, y algunos de los detalles que más destacan son la creación de una Film Commission, la continua apuesta por el turismo de interior a través de las piscinas naturales o la red viaria de carreteras. Ha sido presentada este lunes por el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, arropado por su equipo de vicepresidentes y diputados en el Centro de Estudios Internacionales 'Presidenta Charo Cordero'.

Cultura y Deportes

La apertura de esa nueva oficina de rodajes está incluida en Cultura y Deportes. El objetivo es atraer rodajes al territorio de la provincia para afianzarlo entre las empresas del sector audiovisual. El presupuesto inicial consignado asciende a 120.000 euros. Cabe recordar que es un asunto que ya aborda la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremadura de Cine.

Dentro de este área, que está dirigida por la vicepresidenta primera Esther Gutiérrez, se invertirán un total de 19,9 millones de euros. Se incluyen planes de apoyo al deporte profesional con 675.000 euros para federaciones deportivas y 814.000 para clubes en competiciones nacionales, además de otras ayudas. Para fundaciones, museos y consorcios culturales, la Diputación de Cáceres destina 3,4 millones, entre los que se encuentran los 140.000 euros que aporta al festival Womad o los 219.000 a la Fundación Atrio para su proyecto de musicoterapia para mayores.

Fomento, Movilidad Sostenible y Agenda Provincial

La parte de la diputación que recibirá un mayor presupuesto será la de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, dirigida por el vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás. Recibirá hasta 67,3 millones de euros. Además del Consorcio MásMedio (24,5 millones), el Plan Provincial (15,4 millones) y la red viaria (20 millones), se incluye un millón para obras urgentes; 350.000 euros para mejora de las Casas Cuartel de la Guardia Civil; 705.000 euros para mejorar las presas de titularidad municipal; 200.000 para limpieza de cauces fluviales, 866.000 para obras en piscinas naturales, 1,39 millones para el Plan de Mejora de Infraestructuras Eléctricas (MIE) y 600.000 euros para crear comunidades energéticas. Como novedad, habrá una convocatoria de subvenciones para la regulación de la población cinegética por importe de 300.000 euros.

Desarrollo Sostenible y Turismo

Desarrollo Sostenible y Turismo será la segunda mejor dotada, con 39,5 millones de euros. En programas de igualdad se van a destinar 1,29 millones. Estas acciones tienen como finalidad articular el compromiso con la erradicación de la violencia de género, fomentar la participación para lograr el empoderamiento individual y colectivo, y asesorar y elaborar la elaboración, seguimiento y evaluación de planes de igualdad a nivel provincial. Se ha doblado el importe de la concesión para las mancomunidades en materia de igualdad para llegar a los 200.000 euros; se invertirá 2,17 millones en el Plan Integra Empleo; y se destinarán 642.000 euros en el servicio de teleasistencia.

En cuanto a los programas sociales primarios se incrementará hasta llegar a los 5,1 millones y busca propiciar y extender las oportunidades de superación individual y comunitaria tanto en la vida material como en la cultural, bajo los principios de equidad, justicia y pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

En lo que respecta a sectores como el agroalimentario y la artesanía, se siguen invirtiendo 351.400 euros en diferentes actuaciones para su impulso mediante la organización de eventos; y 215.000 euros para el apoyo de las 31 Fiestas de Interés Turístico que tiene la provincia. Se convertirá en la convocatoria y de ayudas para la contratación y mantenimiento del personal de los centros de interpretación de 1,4 millones. Además, se continuará invirtiendo por la retención de talento en la provincia con el Centro de Estudios Internacionales 'Charo Cordero' con una dotación de 410.000 euros. Al Plan de Activación del Empleo Local se destinará una cuantía de cinco millones.

Más áreas

El área de Personal, Recursos Humanos, Sepei y Riesgos Laborales recibe 33,6 millones de euros (un 5,52% más). En este apartado se incluyen las partidas destinadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), que contará con 27,3 millones de euros, lo que supone 1,75 millones más que en 2025, que se destinarán a inversiones en equipamientos de trajes técnicos, nuevos vehículos y un cambio en la red de comunicaciones, por un importe de 400.000 euros, para mejorar el servicio en situaciones de catástrofes.

Hacienda y Asistencia a Entidades Locales Menores, gestionado por la Isabel Ruiz Correyero, vicepresidenta segunda, cuenta con una partida de 17,7 millones. Destacan las convocatorias para la contratación de personal y la compra de mobiliario en pedanías con un importe que asciende a 600.000 euros; el convenio con la UEx para la financiación del máster de Administración Local tiene una cantidad de 165.000 euros y cuenta con la novedad de la convocatoria de ayudas al despoblamiento, que asciende a 600.000 euros.

Presidencia

Presidencia cuenta con un presupuesto de 10,3 millones, entre los que los que se incluyen los 1,4 millones para cooperación al desarrollo, que representan el 0,72% del presupuesto total; y las subvenciones directas a entidades locales para actuaciones urgentes en obras que aumenta hasta los 1,5 millones de euros. El Área de Innovación contará con 11,5 millones de euros para seguir modernizando la administración.

Informática e innovación

Por último, Informática, Innovación y Boletín Oficial de la Provincia cuenta con 11 millones de euros. Actualmente, está liderando los pasos hacia una provincia inteligente, conectada, electrónicamente gestionada y con capacidad de gestionar y distribuir datos para un mayor desarrollo. Se recogen actuaciones como la contratación de un sistema de gestión por más de un millón de euros; adquirir licencias de Microsoft Office y migración de correo; un convenio de Innovación Territorial con 200.000 euros o la finalización de infraestructuras de ciberseguridad locales.