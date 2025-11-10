Sucesos
Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal
Fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave
Una mujer de 58 ha resultado herida al caer a la Ribera del Marco de Cáceres. Según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se produjo debajo de un puente de la zona, aunque el viaducto no presentaba una altura superior al metro y medio.
El accidente se produjo por la noche (el pasado viernes) y la mujer presentó un trauma craneal que le provocó ser trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia UME del Servicio Extremeño de Salud, bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) para ayudar a rescatar a la mujer, y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
