Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal

Fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave

Imagen de archivo de la Ribera del Marco.

Imagen de archivo de la Ribera del Marco. / Turismo de Cáceres

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una mujer de 58 ha resultado herida al caer a la Ribera del Marco de Cáceres. Según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se produjo debajo de un puente de la zona, aunque el viaducto no presentaba una altura superior al metro y medio.

El accidente se produjo por la noche (el pasado viernes) y la mujer presentó un trauma craneal que le provocó ser trasladada al Hospital Universitario de Cáceres en estado menos grave.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia UME del Servicio Extremeño de Salud, bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) para ayudar a rescatar a la mujer, y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  2. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  3. El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
  4. La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
  5. El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
  6. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  7. Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
  8. Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres

El presupuesto récord de la Diputación de Cáceres supera los 227 millones de euros: "Tiene carácter social y municipalista"

El presupuesto récord de la Diputación de Cáceres supera los 227 millones de euros: "Tiene carácter social y municipalista"

La policía local de Cáceres evita un incendio y auxilia a una vecina de 73 años en La Mejostilla

La policía local de Cáceres evita un incendio y auxilia a una vecina de 73 años en La Mejostilla

Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal

Una mujer que cayó a la Ribera del Marco de Cáceres sufre trauma craneal

Un coche y una moto chocan en la plaza de toros de Cáceres y un motorista de Correos resulta herido

Un coche y una moto chocan en la plaza de toros de Cáceres y un motorista de Correos resulta herido

La visita olvidada de Isabel la Católica a Cáceres: el día que la reina cambió la historia de la ciudad

La visita olvidada de Isabel la Católica a Cáceres: el día que la reina cambió la historia de la ciudad

Antonio Pariente, cura de Cáceres: 'Día de la iglesia diocesana'

Antonio Pariente, cura de Cáceres: 'Día de la iglesia diocesana'

Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: "Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?"

Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: "Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?"

El Circo del Sol de Oriente y bandas sonoras a la luz de las velas: la Navidad se asoma al Gran Teatro de Cáceres con numerosos espectáculos

Tracking Pixel Contents