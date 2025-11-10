La Navidad está cada vez más cerca y Cáceres se engalana con cientos de miles de puntos de luz

Quedan exactamente 45 días para que se celebre el día de Navidad. Cada vez está más cerca, y la ciudad de Cáceres está comenzando a engalanarse con cientos de miles de puntos de luz que iluminarán y decorarán buena parte de las calles. Es la empresa Henry Iluminación, de la localidad cacereño de Pizarro, quienes se están encargando de colocar las luces.

Después de varias semanas de trabajo instalando el cableado, por fin han iniciado a colocar los motivos navideños. En los últimos días, es habitual ver algunas de las calles y avenidas principales parcialmente por los vehículos que utilizan los operarios de la firma para la colocación de arcos, así como textos luminosos.

Decoración

Como novedad, el año pasado la plaza Mayor lució una decoración singular 3D de gran formato en forma de abeto navideño iluminado de 20 metros de altura y transitable por su interior. Además, en la fachada del consistorio se instalaron dos cortinas de Led de 15 metros de altura con motivos navideños. En total, se instalaron más de un millón por toda la ciudad, en zonas de Vistahermosa, EL Perú, Maltravieso y Casa Plata. A la espera de conocer cómo serán las de esta edición, cabe recordar que se prevé que la firma que instala las luces debe aportar soluciones diferentes cada año de contrato.

Fecha del encendido

Lo que aún es desconocido es la fecha del encendido navideño. El ayuntamiento va a esperar aún unas semanas para anunciarlo para poder hacerlo al mismo tiempo que el resto de las actividades para estas fechas. En los últimos años, se está realizando el encendido, como muy tarde, durante el puente de diciembre. También está en el aire la instalación de la pista de patinaje sobre hielo en la plaza Mayor. La concesión se ha sacado a licitación, pero aún está abierto el plazo de presentación de ofertas. El año pasado quedó desierta, y el consistorio tuvo que improvisar una solución con una pista de hielo sintético.

Con la instalación de luces Led, el alumbrado consumirá menos de tres vatios por metro cuadrado y la ley establece un máximo de ocho, lo que permite la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Con la llegada de diciembre, las luces de Navidad vuelven a convertirse en las grandes protagonistas de calles, escaparates y hogares. Pero no todas son iguales: la elección del tipo de iluminación puede marcar la diferencia entre un consumo energético elevado o una decoración eficiente, duradera y segura.