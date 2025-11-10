Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Netflix preestrena 'El cuco de cristal' en Hervás

Expectación ante el primer pase de la mini serie en el Cine-Teatro Juventud

Expectación en Hervás y el Valle del Ambroz, envuelto en pleno Otoño Mágico, con el preestreno de la mini serie de Netflix (con su primer pase, este marte, en el Cine-Teatro Juventud) que traslada a las pantallas de todo el mundo la novela (best-seller) ‘El cuco de cristal’, que mostrará las bondades de los exteriores de este epicentro turístico del norte de Extremadura, y del que ya se puede disfrutar de su primer tráiler.

Lona desplegada en el Cine-Teatro Juventud de Hervás.

Lona desplegada en el Cine-Teatro Juventud de Hervás. / EL PERIÓDICO

Baza

Netflix puso el foco en este pintoresco municipio del Ambroz para trasladar a imágenes la novela homónima de Javier Castillo, autor de ‘La chica de nieve’, que ya supuso todo un éxito para la plataforma de streaming y que se convirtió en su título más exitoso en 2023, con un total de 134,8 millones de horas vistas en todo el mundo.

Por lo que el estreno de 'El cuco de cristal' es una de las grandes bazas de Netflix de cara a esta temporada. La maquinaria audiovisual del gigante del streaming dará lustre a este territorio, toda vez que Hervás y municipios como Segura de Toro, Gargantilla, Casas del Monte han superado el terrible incendio de Jarilla, el Ambroz vuelve a protagonizar el otoño extremeño.

