La nueva voz de los peruanos en Cáceres: "Emigrar cuesta, pero juntos se lleva mejor"

Los ciudadanos de origen peruano cuentan con una nueva voz organizada en Cáceres. Se trata de la Asociación Conectando Peruanos en Extremadura, un colectivo que lleva funcionando de manera informal desde el pasado mes de agosto y que el pasado 25 de octubre se presentó oficialmente en la capital cacereña.

Su presidente, Jean Paul Torres, aterrizó en España hace cuatro años procedente de Lima, acompañado de su esposa, Jacky García, y su hijo pequeño. Como muchas familias migrantes, llegaron con la ilusión de comenzar una nueva etapa y con la incertidumbre propia de dejar atrás su país, su entorno y su historia. Tras recorrer varias ciudades españolas, llegaron a Cáceres y no lo dudaron. «Conocimos la ciudad y enseguida nos enamoraron sus paisajes y su gente», explica García.

La pareja asegura que fue la hospitalidad de los cacereños lo que les hizo decidirse por quedarse de manera definitiva. «Desde el primer momento nos sentimos bienvenidos. Aquí hemos encontrado calidad de vida, seguridad, estabilidad económica y, sobre todo, personas muy amables y solidarias», subraya.

El matrimonio peruano que ha impulsado el colectivo reside en Cáceres desde hace casi cuatro años. / Carlos Gil

De aquella experiencia de adaptación en un país nuevo surgió la idea de crear una asociación que ayudara a otros compatriotas a integrarse y a no sentirse solos. «No es fácil salir de tu país y dejar a tus familiares y amigos. Por eso estamos aquí, para acompañarlos y demostrar que la unión hace la fuerza», subraya Torres.

La iniciativa comenzó a tomar forma en reuniones informales de la comunidad peruana en la región extremeña, que se congregaba puntualmente para realizar actividades deportivas, culturales y gastronómicas. Aquellos encuentros, inicialmente modestos, sirvieron como punto de partida para consolidar un grupo con vocación de permanencia.

«En Cáceres hay una gran comunidad peruana y queríamos que cada recién llegado encuentre aquí una mano que le oriente y acompañe en los primeros pasos», afirma Jacky. Entre los impulsores se encuentra Benjamín Lava, actual presidente de la Asociación de Vecinos Puente San Francisco en Cáceres, quien ha estado asesorando a los promotores durante el proceso de constitución y registro oficial.

Y en poco tiempo, Conectando Peruanos en Extremadura ya cuenta con una junta directiva formada por ocho miembros y unos 50 socios, aunque su presidente calcula que la comunidad que han formado supera las 200 personas. «Lo que buscamos es integrar a los inmigrantes, no solamente a los peruanos, y ayudarlos con el duelo migratorio, el proceso emocional que enfrentan las personas cuando dejan su país», explican.

El colectivo no se limita a la capital cacereña. «Queremos llegar a toda Extremadura, crear lazos entre familias y reforzar el sentimiento de comunidad», cuenta Jean Paul Torres.

Por el momento también tienen integrantes en localidades como Plasencia, Mérida, Trujillo y Badajoz, y aseguran que la intención es nombrar vocales en distintos puntos de la región para seguir extendiendo la red de apoyo.

Actividades y proyectos

En sus primeros meses de vida, la asociación ha comenzado a desarrollar diversas actividades culturales y sociales: danzas tradicionales «como la valicha y la marinera», torneos de fútbol y talleres textiles.

Una de las apuestas más innovadoras que pretenden poner en marcha es un proyecto de formación para emprendedores, centrado en la inteligencia artificial y la automatización, con el objetivo de ofrecer herramientas tecnológicas que mejoren la empleabilidad y las oportunidades laborales de sus compatriotas. «Queremos que quienes llegan a Extremadura puedan sentirse útiles, emprender y generar ideas. Hay mucho talento en nuestra comunidad», destacan ambos.

A la espera de una sede propia

Aunque la asociación ya está plenamente activa, todavía carece de una sede propia. «Hemos solicitado al ayuntamiento que nos asigne una oficina, aunque sea pequeña, y estamos a la espera, aunque entendemos que es un proceso que llevará su tiempo», comenta el presidente.

Mientras tanto, el padre Ángel, de la parroquia cacereña Virgen de Guadalupe, les ha ofrecido un espacio para reunirse. Precisamente allí celebraron el pasado 31 de octubre una fiesta gastronómica con motivo del Día de la Canción Criolla en Perú, donde no faltaron platos típicos y bailes tradicionales.

Para financiarse, los miembros de la junta directiva han realizado aportaciones económicas personales y organizan eventos abiertos al público con el objetivo de visibilizar la riqueza cultural del Perú. «Ya hemos realizado cuatro o cinco actividades donde han participado muchos peruanos y también personas de otras nacionalidades», señala Torres.

Gran presencia en redes

La asociación, con Jacky García al frente, se encuentra muy activa en redes sociales, que se han convertido en su principal herramienta de comunicación y punto de encuentro para la comunidad. A través de Facebook, Instagram y TikTok, los miembros comparten información sobre las actividades culturales, los eventos solidarios y las iniciativas de integración que organizan en distintas localidades extremeñas.

La bandera de la asociación representa la unión entre Perú y Extremadura. / Carlos Gil

A su vez, el colectivo mantiene un canal de contacto directo mediante el correo electrónico conectandoperuanos@gmail.com, a través del cual cualquier persona puede solicitar información, ofrecer colaboración o unirse como socio. Su objetivo, dicen, es que ningún peruano que llegue a Extremadura se sienta solo y que las redes sirvan como una vía para tender puentes entre culturas.