La policía local de Cáceres evita un incendio y auxilia a una vecina de 73 años en La Mejostilla

La rápida intervención de la Policía Local de Cáceres evita un incendio y permite auxiliar a una vecina de 73 años en la barriada La Mejostilla

Los agentes intervinieron anoche en un domicilio de la calle Simón Benito Boxoyo, tras recibir el aviso de un vecino que alertó de que una persona pedía auxilio desde una vivienda contigua, según ha informado la policía. Al acceder al domicilio, los agentes localizaron a una mujer de 73 años inmóvil en el patio, con un fuerte golpe en la cara y una contusión visible en la ceja. Además, durante la intervención, los agentes detectaron que la vivienda estaba llena de humo, ya que había comida en el fuego que comenzaba a quemarse. La rápida actuación les permitió apagar las llamas y evitar un conato de incendio.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado “la eficacia y la rápida respuesta de la Policía Local, que no solo prestó auxilio a la vecina, sino que evitó una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de propagarse el incendio”. Asimismo, Muriel ha subrayado “la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida comunicación con los servicios de emergencia ante cualquier indicio de peligro”.

Finalmente, la mujer fue atendida en su domicilio por los servicios sanitario del 112 y quedó al cuidado de su nieto que se personó en el lugar para hacerse cargo de ella tras ser localizado telefónicamente.