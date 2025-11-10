El presupuesto récord de la Diputación de Cáceres supera los 227 millones de euros: "Tiene carácter social y municipalista"

"Presentamos una partida municipialista, que mira a los pueblos, y que tiene un carácter social muy intenso". Son las palabras con las que el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presentado este lunes el borrador de los presupuestos de la institución provincial de cara al año 2026, que ha definido como "expansivo e inversor". La cifra consolidada asciende a 227.767.611 euros, lo que supone un incremento del 8,61% con respecto al anterior año. Se trata de un presupuesto que incluye partidas del Partido Popular fruto de las negociaciones que se han venido sucediendo en las últimas semanas. Será votado en el pleno el día 18 de este mes, pero antes tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda del próximo jueves.

El Centro de Estudios Internacionales 'Presidenta Charo Cordero' ha sido el lugar escogido para dar a conocer cada detalle del presupuesto más alto de la historia de la diputación. Morales ha estado arropado por todo su equipo de diputados, y también han intervenido las vicepresidentas primeras y segunda, Esther Gutiérrez e Isabel Ruiz Correyero, y el vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás. La partida incidirá en estrategias de desarrollo sostenible en materia de despoblamiento y enfoque de género.

Cantidad

De este modo, y según han explicado, la cuantía correspondiente a la institución provincial es de 201 millones tras incrementarse en un 7,64% y superar la barrera de los 200 millones por primera vez. Esta subida se ha producido gracias a los ingresos del Estado. Por su parte, el Oargt (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria) obtiene 9,4 millones, 950.000 euros más que el año pasado; el Consorcio MásMedio tendrá un presupuesto de 24.256.305 euros, con un aumento de 5,7 millones respecto al ejercicio de 2025 (cabe recordar que en 2021 apenas tenía 8,5 millones). Por último, el Museo Pérez Comendador-Leroux tendrá 224.000 euros y la Institución Ferial Ferex ubicada en Trujillo, 410.000 euros.

Morales presenta los presupuestos de la Diputación de Cáceres. / Carlos Gil

Presupuesto

Con estos datos, la diputación plantea un presupuesto centrado en los municipios de la provincia de Cáceres, con medidas centradas en la lucha contra el despoblamiento a través de los centros Circular Fab, el empleo en torno a los mayores y personas con discapacidad o el carácter social, donde destaca más inversión para una nueva fase de exhumaciones en la mina La Paloma y ayudas a zonas en conflicto como Palestina.

La Diputación de Cáceres ha amortizado en el último ejercicio una operación de préstamo a largo plazo con Unicaja, por lo que no presenta endeudamiento. Gracias a ello, se ahorrará anualmente 4,183 millones de euros que se destinarán casi en su totalidad a inversiones contra el despoblamiento.

En este sentido, Morales ha aprovechado para destacar el "hándicap" con el que tienen que luchar instituciones "saneadas" como la que preside. "Necesitamos que se modifique la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Nos impide invertir todo lo que nos gustaría. Es necesario para dinamizar el territorio. Ojalá que los partidos políticos del Congreso de los Diputados puedan dedicarse a lo que realmente nos interesa a los ciudadanos y cambiar esta normativa cuanto antes", ha precisado.

Para los pueblos

Los municipios centrarán la mayoría de las inversiones de la partida presupuestaria. Del total, 156.598.192,18 euros (77,56%) irá destinado para los pueblos a través de los propios ayuntamientos, grupos de acción local, colectivos o asociaciones. El Plan de Inversiones superará también los 18 millones de euros: "Tenemos que destacar que es un importe a la carta de los consistorios. Pueden utilizarlo para gastos corrientes, empleo o arreglos", ha resaltado Morales.

Carácter social

Esa es la parte vinculada a lo municipalista, pero también tienen un intenso carácter social. Uno de los objetivos en los que vienen trabajando durante los más de dos años de mandato es intentar que todos los ciudadanos de la provincia sean iguales. Y, tras realizar estudios, han detectado que hay dos ámbitos que generan mucho empleo: el de los mayores y el de las personas con discapacidad. En el primero de los casos, van a seguir trabajando en programas de envejecimiento activo y ha anunciado la creación del Día del Mayor como una reivindicación de este sector de la población. Estará dotado con 50.000 euros y se pretende combatir la soledad no deseada con recursos nuevos y reales. "También genera mucho empleo en jóvenes porque pueden trabajar en las residencias de mayores en sus pueblos", ha señalado.

En cuanto a las personas con discapacidad, ha asegurado que "estamos obligados" a intentar que puedan llegar a la plena inclusión. Por ello, las políticas sociales van a aumentar de tres a cinco millones de euros que irán destinadas a colectivos, asociaciones y residencias de este tipo. Una de las cuestiones que se pretenden poner en marcha es adecuar todos los taxis rurales de los pueblos para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida, por ejemplo.

En el ámbito social, la Diputación de Cáceres contaba también con la intención de que el 0,7% del presupuesto se destinase a cooperación al desarrollo. Y ha logrado llegar al 0,72%. "Queremos intentar hacer un mundo más justo y apoyar a asociaciones y colectivos que están trabajando en lugares del mundo, así como a los territorios ocupados como Palestina. Esperamos acabar con la barbarie y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza", ha continuado Morales. Por ello, seguirán apoyando a entidades como UNRWA o Sonrisas en Acción.