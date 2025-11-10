Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: "Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?"

La futura autovía que conectará Cáceres y Badajoz —una infraestructura largamente esperada para mejorar la conexión entre las dos capitales extremeñas— genera entusiasmo por el impulso que supondrá para las comunicaciones, pero también preocupación en algunos pueblos extremeños situados a lo largo del trazado actual de la N-523.

Localidades como Puebla de Obando o La Roca de la Sierra miran con inquietud el mapa y temen que, cuando el tráfico se desvíe por la nueva vía y deje de pasar por sus calles, se vayan también los clientes que hoy mantienen vivos los bares de carretera, hostales, gasolineras, talleres y comercios locales.

En estos dos municipios, separados por algo menos de diez kilómetros, son varios los negocios que viven del tráfico diario que circula por la nacional. «Es evidente que la autovía traerá grandes beneficios y le dará vida a las zonas por donde pase, pero los que tenemos propiedades a pie de carretera saldremos muy perjudicados», advierte César de la Peña, dueño de un restaurante y de dos gasolineras (una en cada municipio), situadas a pie de carretera.

La N-523 a la altura del municipio pacense de Puebla de Obando. / Jorge Valiente

La N-523 representa algo más que una vía de conexión entre las dos capitales provinciales: es el eje que vertebra decenas de empresas que dependen del tránsito diario. Soporta un tráfico de entre 5.000 y 10.000 vehículos diarios, un flujo que sostiene buena parte del tejido económico de la zona.

«Sabemos que el progreso de la autovía no se puede detener, pero a nosotros nos va a dejar en el ostracismo», lamenta Alfonso González, quien fuera regidor de La Roca de la Sierra entre 2003 y 2023 y actualmente ejerce como teniente de alcalde y responsable de comunicación en la localidad.

Las gasolineras y restaurantes se llenan cada mañana de transportistas y viajeros que hacen parada para desayunar o comer antes de continuar su ruta. «Sin embargo, cuando se llegue de Cáceres a Badajoz en 35 o 40 minutos, ¿quién va a parar aquí?», se pregunta González, puesto que el nuevo trazado pasará por el lado contrario a donde discurre ahora la nacional. «Nos sucederá como a algunos pueblos del norte de Cáceres o como a los del sur de Badajoz y de Sevilla, que han quedado completamente olvidados».

Gasolinera situada en el trazado que se verá afectado por la futura autovía. / Jorge Valiente

Luces y sombras

En el municipio vecino, Puebla de Obando, el sentimiento es similar. Su alcalde, José Manuel Iglesias, reconoce que la población vive con incertidumbre lo que pueda suceder una vez esté terminada la nueva infraestructura. «Es un proyecto que tiene sus pros y sus contras. Aún queda muy lejos y no sabemos nada de fechas, pero en el pueblo hay un sentimiento de duda», afirma.

El regidor valora los aspectos positivos: «Nos acercará a las dos capitales de Extremadura, reducirá los desplazamientos por motivos sanitarios, de trabajo o de ocio, y mejorará la seguridad vial». No obstante, admite que «es evidente» que los negocios situados en la N-523 se verán afectados «en gran medida».

Iglesias recuerda un episodio reciente que sirvió de ejemplo: el enorme socavón que provocó una borrasca en diciembre de 2023 en el kilómetro 45 de la carretera, a la altura del municipio pacense, loque obligó a cortar el paso de vehículos varias semanas. «Esos días comprobamos lo que puede suceder con la futura autovía», afirma.

Miedo a perderlo todo

La nueva infraestructura favorecerá los desplazamientos de estudiantes y trabajadores hacia Cáceres o Badajoz, pero los habitantes de los municipios afectados temen que suponga «un importante atraso». «Hablamos de la España vaciada, pero de esta manera haremos que se vacíe aun más», apunta Alfonso González.

José Antonio Macedo trabaja como expendedor en la gasolinera a la entrada de Puebla de Obando, aunque reside en La Roca de la Sierra. El joven señala que «a nivel logístico, la autovía será una noticia muy positiva, pero para quienes vivimos de la estación de servicio será muy negativo a largo plazo».

Los vecinos reconocen que la mejora de la seguridad vial y la reducción de tiempos de viaje serán cambios positivos, pero reclaman que el desarrollo no deje atrás a las zonas rurales. «Tenemos al lado la sierra de San Pedro, que es preciosa y tiene muchos alcornoques y fincas que van a dañar, así que esperamos que no se termine nunca», reconoce Lorenzo Pino, propietario del hostal-restaurante La Carta de Carlos V en Puebla de Obando.

El hostal-restaurante La Carta de Carlos V, ubicado junto a la carretera N-523 a su paso por Puebla de Obando. / Jorge Valiente

En su caso, afirma que abrió al público el pasado 1 de junio con la idea de tener un proyecto de futuro después de cinco años peleando, «pero este proyecto será una quiebra total para muchos de nosotros», explica el empresario.

Búsqueda de soluciones

Mientras las máquinas aún no han comenzado a trabajar en este punto del recorrido, los negocios afectados empiezan a mirar al futuro con incertidumbre. Por el momento, varios ayuntamientos han solicitado al Ministerio de Transportes y a la Junta de Extremadura que el proyecto incluya accesos adecuados y señalización visible hacia los pueblos afectados, para no romper su vínculo con la nueva infraestructura.

El exalcalde de La Roca de la Sierra recuerda que ya en 2007 presentaron alegaciones al proyecto inicial y espera que las instituciones les ofrezcan algún tipo de solución llegado el momento. «Deberían realizar una gran inversión para favorecer la economía en la zona», sostiene.

Por ello, los vecinos y dirigentes insisten en la necesidad de llevar a cabo acciones concretas y reclaman un compromiso firme de las autoridades, de manera que la nueva autovía no acabe desconectando a los pueblos que hoy dependen de esta carretera.