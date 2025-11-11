Avanza el proyecto millonario (121 millones) para la depuración y saneamiento de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado en el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Sectorial de Medio Ambiente el proyecto de depuración y saneamiento de la ciudad. Una actuación estratégica enmarcada en el convenio firmado entre el alcalde, Rafael Mateos, y ACUAES, la empresa estatal de aguas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que prevé una inversión de 121 millones de euros.

EDAR del Marco

El proyecto incluye la reforma integral de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Marco y la modernización de la red de saneamiento y colectores de la ciudad, cuyo proyecto saldrá próximamente a exposición pública. Esta intervención permitirá liberar el antiguo colector que discurre junto a la Ribera del Marco.

Una infraestructura que actualmente supone una "barrera física y paisajística en un entorno natural de alto valor. Además, se mejorará la gestión de las aguas pluviales y residuales, reduciendo episodios de vertidos incontrolados y problemas de escorrentías”, ha explicado el concejal Pedro Muriel.

El proyecto contempla igualmente la construcción de varios tanques de tormenta, esenciales para regular los caudales en episodios de lluvias intensas y garantizar una mejor protección del cauce y del entorno natural de la Ribera del Marco.

La licitación de la primera fase, correspondiente a la reforma de la depuradora, está prevista para finales de 2025 o principios de 2026. Durante el año 2026 se licitará la segunda fase, la relativa a las conducciones y colectores.

El concejal ha señalado que este proyecto “supone un paso decisivo para la protección medioambiental del entorno urbano y natural de Cáceres, la mejora de la gestión del agua y la recuperación de la Ribera del Marco como espacio de valor paisajístico, ecológico y social”.

Consejo de Medio Ambiente

Posteriormente, Muriel y los técnicos de ACUAES han presentado el proyecto en el Consejo de Medio Ambiente, donde participan representantes de los grupos políticos municipales y organizaciones como Adenex, Seo BirdLife, la Comunidad de Regantes La Concordia, la Federación de Caza y Pesca, la Asociación de Consumidores y Usuarios, AmA Cáceres y la Federación Empresarial Cacereña.

El proyecto completo supone la construcción de la nueva depuradora del Marco, la renovación de hasta 12,3 kilómetros (km) de tramos de la red principal de colectores, la reconversión de las actuales EDAR de la Carretera de Malpartida y del Polígono de Capellanías en dos estaciones de pretratamiento y bombeo (ETBAR), cuatro tanques de tormentas y 6 km de nuevas líneas de impulsión para reagrupar los vertidos en la red de saneamiento municipal existente.