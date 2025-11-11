Cáceres renueva su sello como Destino Turístico Inteligente y refuerza su apuesta por un turismo sostenible
El reconocimiento, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, avala la gestión innovadora del destino
La ciudad de Cáceres ha renovado su distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), tras superar con éxito el proceso de revisión del diagnóstico que evalúa la gestión turística basada en este modelo promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.
El concejal Ángel Orgaz ha informado de este hecho durante la Comisión de Turismo, en la que ha destacado que la renovación "da continuidad al compromiso del ayuntamiento de avanzar hacia una gestión turística sostenible, innovadora y adaptada a las nuevas necesidades del sector".
Competitividad
El programa Destino Turístico Inteligente busca mejorar la competitividad de los destinos y la calidad de vida de sus residentes, actuando sobre cinco ámbitos clave: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Se trata de un modelo basado en el diagnóstico y la monitorización continua, que permite adaptar la gestión turística a los desafíos presentes y futuros.
La renovación, con una validez de dos años, implica la actualización de objetivos y estrategias y la adaptación a nuevos retos y oportunidades, reforzando la mejora continua del destino a través de los cinco ejes del modelo DTI.
Implantación del modelo
La implantación de este modelo en Cáceres cuenta con la implicación del área de Turismo y del resto de áreas municipales relacionadas con los servicios públicos que influyen directa o indirectamente en la actividad turística.
Cáceres forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde febrero de 2019, consolidando su apuesta por la transformación del modelo turístico mediante la aplicación de esta metodología, según ha informado el consistorio cacereño.
