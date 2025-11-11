Actuación de la Policía Nacional
Cae en Ceuta un entramado de estafas laborales que tiene víctimas en Cáceres
Hay dos personas detenidas, que se habrían apoderado de hasta 6.000 euros con estos timos
La Policía Nacional ha detenido en Ceuta por un presunto delito de blanqueo de capitales a dos personas que utilizaban una aplicación de mensajería para estafar a sus víctimas -de Palma, Madrid, Cáceres y Toledo- ofreciéndoles un trabajo.
La denuncia
La investigación tuvo su origen en una denuncia formulada en Palma sobre una presunta estafa a través de la aplicación de mensajería Telegram, en la que los presuntos autores de los hechos ofertaban un trabajo por el que inicialmente la víctima debía de ingresar la cantidad de 800 euros en una cuenta bancaria.
Según ha informado la Jefatura de Policía de Ceuta, el denunciante realizó el ingreso y comprobó, al cabo de los días, que los supuestos "contratadores" no solo no le daban trabajo, sino que le invitaban a seguir ingresando dinero a la vez que le prometían beneficios extraordinarios en un breve periodo de tiempo.
Palma
Las primeras pesquisas llevadas a cabo en la Comisaría de Policía de Palma llevaron a la identificación de dos personas residentes en Ceuta como presuntas beneficiarias de los ingresos realizados por el denunciante.
La Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Ceuta ha sido la encargada de continuar la investigación, que se ha saldado con la detención de dos varones por estos hechos.
Más estafas
Los ahora detenidos habrían estafado por el mismo procedimiento al menos a tres personas más en distintas partes del territorio nacional -Madrid, Cáceres, Toledo-.
Además, la Policía sostiene que los autores habrían podido haberse apoderado ilegalmente de aproximadamente 6.000 euros hasta la fecha.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros