Música
La cacereña Soraya Arnelas anuncia su nuevo sencillo 'Placebo', antesala de un regreso más electrónico
La artista extremeña prepara el terreno para su próximo álbum, prometiendo temas cada 21 días y una estética renovada
La cantante cacereña nacida en Valencia de Alcántara, Soraya Arnelas, anuncia que su próximo sencillo se llamará 'Placebo' y será parte de su nuevo proyecto discográfico. Así lo ha hecho público en sus redes sociales, donde ha programado para el próximo 21 de noviembre el lanzamiento de esta nueva canción.
Los detalles oficiales todavía son escasos, pero la artista ha venido anticipando una renovada etapa marcada por la música electrónica. Por ejemplo, hace unas semanas presentó Iconismo, que marca el regreso de la extremeña al pop electrónico. Además, en su aparición en el programa Pasapalabra comunicó que su próximo álbum, Ilumina, saldrá en febrero del próximo año. También indicó que el disco incluirá doce temas concebidos "para mover las energías y no solo los pies".
Playa
En cuanto a 'Placebo', lo único que ha trascendido es la fecha exacta de lanzamiento y algunas imágenes de la grabación. Será el próximo 21 de noviembre, y todo apunta a que el videoclip se ha rodado en la playa. "Hay personas que pasan por tu vida y son como placebo, crees que vienen a aportar algo bueno y solo dejan una sensación de ruido y de vacío", ha señalado la artista.
Para Soraya, de casi dos décadas de trayectoria, este nuevo ciclo viene a reafirmar una renovación artística. Ya en otros momentos recientes ha señalado su voluntad de retomar, o reinventar, su estilo dance/pop-electrónico. 'Placebo' puede marcar un antes y un después dentro de su repertorio, dotándole de un nuevo impulso de visibilidad tanto en España como en circuitos de música de club o plataformas digitales.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros