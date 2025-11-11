La cacereña Soraya Arnelas anuncia su nuevo sencillo 'Placebo', antesala de un regreso más electrónico

La cantante cacereña nacida en Valencia de Alcántara, Soraya Arnelas, anuncia que su próximo sencillo se llamará 'Placebo' y será parte de su nuevo proyecto discográfico. Así lo ha hecho público en sus redes sociales, donde ha programado para el próximo 21 de noviembre el lanzamiento de esta nueva canción.

Los detalles oficiales todavía son escasos, pero la artista ha venido anticipando una renovada etapa marcada por la música electrónica. Por ejemplo, hace unas semanas presentó Iconismo, que marca el regreso de la extremeña al pop electrónico. Además, en su aparición en el programa Pasapalabra comunicó que su próximo álbum, Ilumina, saldrá en febrero del próximo año. También indicó que el disco incluirá doce temas concebidos "para mover las energías y no solo los pies".

Soraya Arnelas. / Redes sociales

Playa

En cuanto a 'Placebo', lo único que ha trascendido es la fecha exacta de lanzamiento y algunas imágenes de la grabación. Será el próximo 21 de noviembre, y todo apunta a que el videoclip se ha rodado en la playa. "Hay personas que pasan por tu vida y son como placebo, crees que vienen a aportar algo bueno y solo dejan una sensación de ruido y de vacío", ha señalado la artista.

Para Soraya, de casi dos décadas de trayectoria, este nuevo ciclo viene a reafirmar una renovación artística. Ya en otros momentos recientes ha señalado su voluntad de retomar, o reinventar, su estilo dance/pop-electrónico. 'Placebo' puede marcar un antes y un después dentro de su repertorio, dotándole de un nuevo impulso de visibilidad tanto en España como en circuitos de música de club o plataformas digitales.