La Cuesta de la Compañía acoge el rodaje del Peugeot 205 en Cáceres

La ciudad monumental se convirtió en plató en enero de 1988 para la grabación del anuncio del icónico coche, símbolo de la marca francesa durante los años 80 y 90

Peugeot 205 en el pasado.

Peugeot 205 en el pasado. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Comienza en enero de 1988, en la Cuesta de la Compañía de la ciudad, el rodaje del spot publicitario del Peugeot 205. En junio, Don Juan de Borbón recibe la Medalla de Oro de Casar de Palomero con motivo de la Orden de Alcántara.

Icono del fabricante francés

El Peugeot 205 fue un icono del fabricante francés, producido entre 1983 y 1999, conocido por su versatilidad y por ser un "salvador de la marca". Existió en diversas carrocerías y una amplia gama de motores, que iban desde los 45 CV hasta los 200 CV en versiones de rally. Fue un coche muy popular, especialmente la versión deportiva GTI, que se convirtió en un objeto de culto y una referencia en el segmento de los "hot hatches".

Segundo modelo más fabricado de la marca

Se consolidó como el segundo modelo más fabricado de la marca, solo por detrás del Peugeot 206. Su producción se realizó en varias plantas, Mulhouse, Sochaux, Poissy y Madrid, llegando a alcanzar un ritmo de hasta 2.500 unidades diarias cuando la demanda lo requería.

5.278.000 unidades

En 1991, Peugeot lanzó el 106, un modelo más pequeño y económico pensado para reemplazar al 205. A pesar del éxito de ventas del 106, los consumidores continuaron prefiriendo el 205, manteniéndolo en el mercado durante casi una década más. Finalmente, en 1999, el 205 fue sustituido por el Peugeot 206. Al cierre de su producción, el 31 de enero de ese año, se habían fabricado un total de 5.278.000 unidades.

TEMAS

