Agenda cultural
La escena, la palabra y el misterio toman Cáceres
La Muestra Ibérica de Artes Escénicas, 'Literatura en mi Pueblo' y las X Jornadas Góticas convierten a la ciudad en epicentro del arte, la literatura y el pensamiento durante toda la semana
Tres propuestas invitan a vivir la creatividad desde diferentes miradas en una semana dedicada al arte y las letras.
Muestra Ibérica de Artes Escénicas
La ciudad volverá a convertirse en el epicentro del teatro ibérico con la celebración de la 10ª Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE 2025), que se desarrollará del 11 al 13 de noviembre. Este evento, que nació en 2016, tiene como objetivo la promoción del teatro profesional tanto nacional como internacional, con especial atención a las compañías de Extremadura y Portugal.
Durante tres días, programadores, agentes culturales, compañías y público se darán cita en distintos escenarios de la ciudad, como el Gran Teatro y el Teatro Capitol, para disfrutar de una variada programación de espectáculos. Además de las representaciones, la muestra incluirá espacios de debate y reflexión destinados a fomentar el intercambio profesional y la dinamización del sector escénico entre compañías y programadores.
La Diputación impulsa el programa 'Literatura en mi Pueblo' con autores extremeños
Desde este martes 11 hasta el sábado 15 de noviembre, el programa 'Literatura en mi Pueblo' llevará a varios escritores y escritoras extremeños a diferentes localidades cacereñas para compartir con los vecinos sus obras y experiencias literarias.
El ciclo comenzará el martes 11 con Urbano Pérez en la Casa de Cultura de Guijo de Granadilla, seguido el miércoles 12 por Pilar López en Ceclavín. El sábado 15 se celebrarán dos encuentros simultáneos: Ángel Borreguero en Talayuela y Salvador Vaquero en Serrejón. Todas las actividades se desarrollarán a las 19.00 horas, con entrada gratuita, en una iniciativa organizada por la Diputación de Cáceres y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX).
Felipe Rodríguez Pérez ofrece la conferencia 'El cuervo: imagen y símbolo cultural' en las X Jornadas Góticas
En el marco de las X Jornadas Góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación Cultural Norbanova y la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, el profesor y filólogo Felipe Rodríguez Pérez impartirá la conferencia titulada 'El cuervo: imagen y símbolo cultural'.
La cita será este martes a las 19.30 horas en el salón de actos de la Biblioteca, con entrada libre hasta completar aforo. Esta actividad forma parte del programa de las Jornadas, que continúan acercando al público el imaginario gótico desde la literatura, el arte y la cultura.
