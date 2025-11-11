Las escombreras regresan a la Charca Musia de Cáceres: piden más vigilancia policial para evitarlas

La acumulación de basuras y escombreras ilegales en los caminos adyacentes al polígono de Charca Musia vuelven a protagonizar imágenes, por lo que los industriales han reclamado una mayor dotación de servicios y más presencia policial. Además, partidos como Somos Cáceres se unen a las críticas y señalan que esta barriada, formada tanto por empresas como por particulares, está «completamente abandonada». E instan a desarrollar un plan de mantenimiento «urgente».

Policía

Alejandro Tornero, industrial y vicepresidente de la Asociación de la Charca Musia, apunta a esa ausencia de presencia policial; «es necesaria con más regularidad, tanto en la barriada como en sus inmediaciones. Sobre todo para que pongan sanciones y se puedan atajar esos comportamientos incívicos».

Al comienzo de la legislatura, el Gobierno local de Rafael Mateos dispuso acciones para la zona: un a campaña especial de asfaltado, la mejora de los caminos de acceso y la eliminación de las escombreras. Además del inicio del programa de recogida selectiva de residuos ‘puerta a puerta industrial’.

Después de que la Plataforma de Afectados Charca Musia y la Asociación de Vecinos La Unión denunciaran el «vertido descontrolado de residuos en el polígono industrial». Pero estos avances no han conseguido acabar con las imágenes de residuos y escombros amontonados en diversas zonas.

Ambos colectivos trasladaron esta problemática a la empresa encargada de la recogida de basura (Valoriza). Tornero expresa que «siempre que nos ponemos en contacto con ellos vienen y limpian la zona. Pero no podemos estar pendientes de la aparición de escombreras; tenemos que estar atentos a nuestros propios negocios». Por eso, «es necesaria más vigilancia policial para controlar y sancionar, si es necesario, a las personas que se dedican a llenar de escombros y basura el barrio».

'Abandono'

Por su parte, desde Somos Cáceres reclaman al Gobierno municipal un «plan de mantenimiento urgente». Raquel Iglesias, presidenta de la formación, alerta de «calles mal asfaltadas, contenedores desbordados y mobiliario urbano deteriorado». Así, la formación política evidencia un «abandono de Charca Musia, que persiste pese a los reiterados avisos y quejas de los vecinos al ayuntamiento».

Además, destacan que los problemas «no son puntuales, sino estructurales» y generalizados, con «acumulación de basura y calles a oscuras durante la noche; lo que dificulta el tránsito y aumenta la sensación de inseguridad. Y la limpieza es prácticamente inexistente», aseguran.