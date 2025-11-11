"El estrés daña tu intestino": Juana Fraile, especialista en Endocrinología, explica cómo protegerlo

Cada vez son más las personas que se interesan por mejorar su alimentación y cuidar su salud digestiva. En este contexto, la doctora Juana Fraile Gómez, especialista en Endocrinología y Nutrición, nos habla sobre el papel que juega el intestino en nuestro bienestar diario. La experta ha querido compartir con nuestro periódico los beneficios del kéfir, una bebida que se ha puesto muy de moda, así como varios consejos para mantener una flora intestinal saludable.

El kéfir

"El kéfir es ahora un superalimento rico en probióticos, impulsado por el creciente interés que en los últimos años ha despertado la flora intestinal. La flora es fundamental para la salud, ya que en nuestro intestino conviven bacterias buenas y malas, y siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando proliferan las bacterias malas, pueden aparecer muchísimos problemas de salud derivados de ello, no solo digestivos, como el estreñimiento, las digestiones pesadas o la inflamación, sino también muchos otros que van más allá del intestino".

Kéfir, alimento rico en probióticos. / Cedida

Serotonina, la hormona de la felicidad

"Por ejemplo, alrededor del 80 % de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Es como una barrera abierta al exterior, para bien y para mal, y a través de ella pueden penetrar sustancias nocivas con un acceso muy directo a nuestro organismo. Esto puede influir en problemas de piel, alteraciones del estado de ánimo, dolores articulares o migrañas. Hoy en día existe un abanico amplísimo de patologías derivadas de la disfunción de la flora intestinal".

Eje cerebro - intestino

Por otro lado, la experta ha destacado que el estilo de vida actual influye directamente en lo que se conoce como el eje cerebro-intestino. "Hay muchas personas, entre las que me incluyo que, debido al ritmo de vida tan trepidante que llevamos, lleno de exigencias y prisas, acabamos trasladando nuestro estrés al tubo digestivo. Por eso, es frecuente que aparezcan diversos problemas funcionales. El confort intestinal es fundamental. Hoy en día utilizo probióticos para proteger el intestino y prevenir numerosas patologías, y además los recomiendo. Cada vez se utilizan más, y hay probióticos específicos para distintos problemas, como los de la piel o las infecciones urinarias".

Importancia a los probióticos

"Los profesionales de la salud cada vez le damos más importancia a los probióticos, algunos incluso incluyen fibra para ayudar a prevenir el estreñimiento. Es fundamental que las personas sepamos que el estrés cotidiano influye directamente en el intestino, si no lo gestionamos, nunca podremos mantenerlo sano. Por eso, recomiendo combatir ese estrés mediante prácticas como la meditación, el yoga o incluso la oración".

Intestino. / Cedida

Evitar el uso innecesario de fármacos

Por último, la experta ha subrayado la importancia de evitar el uso innecesario de fármacos. Según señala, es fundamental hablar más, escuchar a los pacientes y ofrecerles consejos. Siempre que sea posible, prefiere recomendar un probiótico antes que un medicamento, así como trabajar en la mejora del estilo de vida, el sueño o la alimentación. "Estamos intoxicados de cortisol y, en muchas ocasiones, nos inflamamos porque consumimos demasiados carbohidratos que luego no quemamos. El estrés nos está afectando y enfermando en muchos niveles".