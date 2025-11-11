Impactante dispositivo en Navalmoral de la Mata: "Había agentes en todas las salidas a la autovía"

Impactante dispositivo el que se ha generado en la mañana de este martes en el municipio cacereño de Navalmoral de la Mata. La Guardia Civil ha vuelto a intervenir con un gran operativo. A pesar de que los servicios de comunicación de la Benemérita no han señalado todavía los motivos de la actuación, testigos presenciales aseguran que había numerosas patrullas y agentes, acompañados incluso de unidades caninas.

Vehículos

Tal y como han informado a este diario fuentes de la localidad, había varios vehículos de la Guardia Civil que han accedido a las inmediaciones de una urbanización para llevar a cabo el registro de una vivienda, generando alarma entre los asistentes. "Los agentes estaban desplegados en todas las salidas a la autovía, y había un constante ir y venir de patrullas desde Trujillo hasta Navalmoral", aseguran testigos.

Los agentes han permanecido varias horas realizando las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda y los vecinos, aún preocupados, esperan conocer más información en las próximas horas.

Más operativos

Hace apenas un mes, la Guardia Civil llevó a cabo otro llamativo operativo en pleno centro de la localidad. La Benemérita prefirió no ofrecer más información al respecto porque la difusión de determinados detalles podría perjudicar el buen desarrollo de las diligencias y las actuaciones judiciales en marcha.