Sucesos

Impactante dispositivo en Navalmoral de la Mata: "Había agentes en todas las salidas a la autovía"

La Guardia Civil vuelve a intervenir con un gran operativo en el municipio cacereño

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Impactante dispositivo el que se ha generado en la mañana de este martes en el municipio cacereño de Navalmoral de la Mata. La Guardia Civil ha vuelto a intervenir con un gran operativo. A pesar de que los servicios de comunicación de la Benemérita no han señalado todavía los motivos de la actuación, testigos presenciales aseguran que había numerosas patrullas y agentes, acompañados incluso de unidades caninas.

Vehículos

Tal y como han informado a este diario fuentes de la localidad, había varios vehículos de la Guardia Civil que han accedido a las inmediaciones de una urbanización para llevar a cabo el registro de una vivienda, generando alarma entre los asistentes. "Los agentes estaban desplegados en todas las salidas a la autovía, y había un constante ir y venir de patrullas desde Trujillo hasta Navalmoral", aseguran testigos.

Los agentes han permanecido varias horas realizando las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda y los vecinos, aún preocupados, esperan conocer más información en las próximas horas.

Noticias relacionadas y más

Más operativos

Hace apenas un mes, la Guardia Civil llevó a cabo otro llamativo operativo en pleno centro de la localidad. La Benemérita prefirió no ofrecer más información al respecto porque la difusión de determinados detalles podría perjudicar el buen desarrollo de las diligencias y las actuaciones judiciales en marcha.

TEMAS

Impactante dispositivo en Navalmoral de la Mata: "Había agentes en todas las salidas a la autovía"

Impactante dispositivo en Navalmoral de la Mata: "Había agentes en todas las salidas a la autovía"

Una escultura de dos metros de alto rendirá homenaje a los ciclistas de Cáceres en la avenida Ruta de la Plata

Una escultura de dos metros de alto rendirá homenaje a los ciclistas de Cáceres en la avenida Ruta de la Plata

"MAE mía, ya van diez años": despega en Cáceres la Muestra de Artes Escénicas

"MAE mía, ya van diez años": despega en Cáceres la Muestra de Artes Escénicas

Habrá Mercado Medieval en Cáceres aunque llueva: solo se suspendería si hubiese una alerta meteorológica y de forma temporal

Habrá Mercado Medieval en Cáceres aunque llueva: solo se suspendería si hubiese una alerta meteorológica y de forma temporal

Cae en Ceuta un entramado de estafas laborales que tiene víctimas en Cáceres

Cae en Ceuta un entramado de estafas laborales que tiene víctimas en Cáceres

El vandalismo azota duramente al paseo de Cánovas de Cáceres: las pintadas en la estatua de Muñoz Chaves indignan a la ciudad

El vandalismo azota duramente al paseo de Cánovas de Cáceres: las pintadas en la estatua de Muñoz Chaves indignan a la ciudad

Condenado por besar a su novia en público

Condenado por besar a su novia en público

De 'Hollywood en Cáceres' a piscinas naturales: Los 227 millones del presupuesto de la diputación cacereña, al detalle

De 'Hollywood en Cáceres' a piscinas naturales: Los 227 millones del presupuesto de la diputación cacereña, al detalle
