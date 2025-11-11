Sucesos
Impactante dispositivo en Navalmoral de la Mata: "Había agentes en todas las salidas a la autovía"
La Guardia Civil vuelve a intervenir con un gran operativo en el municipio cacereño
Impactante dispositivo el que se ha generado en la mañana de este martes en el municipio cacereño de Navalmoral de la Mata. La Guardia Civil ha vuelto a intervenir con un gran operativo. A pesar de que los servicios de comunicación de la Benemérita no han señalado todavía los motivos de la actuación, testigos presenciales aseguran que había numerosas patrullas y agentes, acompañados incluso de unidades caninas.
Vehículos
Tal y como han informado a este diario fuentes de la localidad, había varios vehículos de la Guardia Civil que han accedido a las inmediaciones de una urbanización para llevar a cabo el registro de una vivienda, generando alarma entre los asistentes. "Los agentes estaban desplegados en todas las salidas a la autovía, y había un constante ir y venir de patrullas desde Trujillo hasta Navalmoral", aseguran testigos.
Los agentes han permanecido varias horas realizando las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda y los vecinos, aún preocupados, esperan conocer más información en las próximas horas.
Más operativos
Hace apenas un mes, la Guardia Civil llevó a cabo otro llamativo operativo en pleno centro de la localidad. La Benemérita prefirió no ofrecer más información al respecto porque la difusión de determinados detalles podría perjudicar el buen desarrollo de las diligencias y las actuaciones judiciales en marcha.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros