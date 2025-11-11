Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa

No daba señales de vida desde hacía tres días, lo que ha provocado que sus convecinos hayan llamado a policía y bomberos

La actuación ha generado una gran expectación entre los vecinos

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La barriada de la Mejostilla está viviendo unos momentos de impacto absoluto en la tarde de este martes. Una dotación de los bomberos del Sepei ha tenido que acudir a una vivienda de la calle Bartolomé José Gallardo para rescatar el cuerpo de un hombre de mediana edad que ha fallecido en el interior de su casa.

Los bomberos han tenido que utilizar una autoescala hidráulica para llegar hasta el tercer piso de la vivienda y poder adentrarse por la ventana, que se han visto obligados a romper.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

Fuerzas de seguridad

Han sido sus propios vecinos los que han dado aviso a las fuerzas de seguridad porque el varón llevaba tres días sin dar señales de vida. El varón tenía unos 50 años y llevaba dos días sin ir a trabajar.

El dispositivo, en el que también han participado agentes de la policía, ha generado una gran expectación. Una decena de personas aguardaban en la calle la llegada de buenas noticias, que finalmente no han llegado.

Noticias relacionadas y más

Otra imagen de la intervención en la calle Bartolomé José Gallardo.

Otra imagen de la intervención en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

Forense

En torno a las 20.00 horas, los cuerpos de seguridad se mantenían a la espera de la llegada del forense para el levantamiento del cadáver.

TEMAS

