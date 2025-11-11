Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa

La barriada de la Mejostilla está viviendo unos momentos de impacto absoluto en la tarde de este martes. Una dotación de los bomberos del Sepei ha tenido que acudir a una vivienda de la calle Bartolomé José Gallardo para rescatar el cuerpo de un hombre de mediana edad que ha fallecido en el interior de su casa.

Los bomberos han tenido que utilizar una autoescala hidráulica para llegar hasta el tercer piso de la vivienda y poder adentrarse por la ventana, que se han visto obligados a romper.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

Fuerzas de seguridad

Han sido sus propios vecinos los que han dado aviso a las fuerzas de seguridad porque el varón llevaba tres días sin dar señales de vida. El varón tenía unos 50 años y llevaba dos días sin ir a trabajar.

El dispositivo, en el que también han participado agentes de la policía, ha generado una gran expectación. Una decena de personas aguardaban en la calle la llegada de buenas noticias, que finalmente no han llegado.

Otra imagen de la intervención en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

Forense

En torno a las 20.00 horas, los cuerpos de seguridad se mantenían a la espera de la llegada del forense para el levantamiento del cadáver.