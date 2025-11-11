Sucesos
Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
No daba señales de vida desde hacía tres días, lo que ha provocado que sus convecinos hayan llamado a policía y bomberos
La actuación ha generado una gran expectación entre los vecinos
La barriada de la Mejostilla está viviendo unos momentos de impacto absoluto en la tarde de este martes. Una dotación de los bomberos del Sepei ha tenido que acudir a una vivienda de la calle Bartolomé José Gallardo para rescatar el cuerpo de un hombre de mediana edad que ha fallecido en el interior de su casa.
Los bomberos han tenido que utilizar una autoescala hidráulica para llegar hasta el tercer piso de la vivienda y poder adentrarse por la ventana, que se han visto obligados a romper.
Fuerzas de seguridad
Han sido sus propios vecinos los que han dado aviso a las fuerzas de seguridad porque el varón llevaba tres días sin dar señales de vida. El varón tenía unos 50 años y llevaba dos días sin ir a trabajar.
El dispositivo, en el que también han participado agentes de la policía, ha generado una gran expectación. Una decena de personas aguardaban en la calle la llegada de buenas noticias, que finalmente no han llegado.
Forense
En torno a las 20.00 horas, los cuerpos de seguridad se mantenían a la espera de la llegada del forense para el levantamiento del cadáver.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros