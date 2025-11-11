Tribunales
El juicio al acusado de agredir y llamar "puta" a su expareja en Cáceres se aplaza a diciembre
La vista se celebrará dentro de un mes porque este martes no se citó a la acusación particular. La fiscalía pide ocho años de prisión para el acusado
El 18 de diciembre. De esta forma, la Sala estimó oportuno retrasar la comparecencia a dentro de un mes para que las partes puedan valorar si alcanzan una conformidad. Por el momento, solo ha trascendido la petición de una de las acusaciones, la pública ejercida por la fiscalía, que pide hasta ocho años de cárcel para el imputado de agredir sexualmente e insultar de forma reiterada a la que era su expareja.
En concreto, según recoge el escrito de acusación al que tuvo acceso este diario, los hechos que se juzgan se remontan a 2024. El documento de fiscalía recoge que ambos, acusado y víctima mantuvieron una relación de tres años en la que nació una hija que en la fecha de los hechos tenía dos años. En marzo de ese año ya no estaban juntos y el acusado “se personó en el que había sido el domicilio familiar con la llave que conservaba para ver a su hija y allí encontró a la niña y a la víctima con un amigo suyo”.
Delante de su hija de dos años
A continuación, bajó a la calle con la niña aunque a los quince minutos volvió a subir y “agarró a la mujer por la ropa y la empujó hacia la habitación donde la arrojó a la cama y se tiró encima de ella”. La joven forcejó y finalmente consiguió salir de allí. En ese momento, delante de la niña, el acusado se dirigió a la víctima “diciendo que era una puta”. Desde que pusieron fin a la relación, sostiene la fiscalía, “cada vez que venía a ver a su hija se dirigía a la víctima con expresiones como puta”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros