El juicio al acusado de agredir y llamar "puta" a su expareja en Cáceres se aplaza a diciembre

El 18 de diciembre. De esta forma, la Sala estimó oportuno retrasar la comparecencia a dentro de un mes para que las partes puedan valorar si alcanzan una conformidad. Por el momento, solo ha trascendido la petición de una de las acusaciones, la pública ejercida por la fiscalía, que pide hasta ocho años de cárcel para el imputado de agredir sexualmente e insultar de forma reiterada a la que era su expareja.

En concreto, según recoge el escrito de acusación al que tuvo acceso este diario, los hechos que se juzgan se remontan a 2024. El documento de fiscalía recoge que ambos, acusado y víctima mantuvieron una relación de tres años en la que nació una hija que en la fecha de los hechos tenía dos años. En marzo de ese año ya no estaban juntos y el acusado “se personó en el que había sido el domicilio familiar con la llave que conservaba para ver a su hija y allí encontró a la niña y a la víctima con un amigo suyo”.

Delante de su hija de dos años

A continuación, bajó a la calle con la niña aunque a los quince minutos volvió a subir y “agarró a la mujer por la ropa y la empujó hacia la habitación donde la arrojó a la cama y se tiró encima de ella”. La joven forcejó y finalmente consiguió salir de allí. En ese momento, delante de la niña, el acusado se dirigió a la víctima “diciendo que era una puta”. Desde que pusieron fin a la relación, sostiene la fiscalía, “cada vez que venía a ver a su hija se dirigía a la víctima con expresiones como puta”.