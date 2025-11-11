La Junta da luz verde a cinco millones de euros para el centro de almacenamiento de energía de Cáceres

Nuevo avance para el centro ibérico de almacenamiento de energía de Cáceres con la mirada puesta en que esté listo en 2026. Mientras la obra mantiene los plazos previstos y se encuentra ejecutada a la mitad, las administraciones anuncian partidas para dotarlo con fondos y garantizar su funcionamiento. Este martes, precisamente, el consejo de gobierno de la Junta de Extremadura anunció una nueva asignación de cinco millones de euros. En concreto, según hizo público la consejera y portavoz Elena Manzano en la rueda de prensa posterior, se trata de una «transferencia específica plurianual a favor de Fundecyt-Pctex, por importe de 4.948.028 euros, para financiar la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva».

De es ta manera, precisó la adminsitración regional, Fundecyt asumirá «llevar a cabo la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del centro en todas sus vertientes, tanto la científica y técnica como la de gestión» y se encargará «de aplicar y gestionar los fondos recibidos de la Administración del Estado y de la Junta de Extremadura para la financiación de los gastos corrientes y de explotación de la Unidad Productiva, así como realizar los gastos necesarios, manteniendo un plan estratégico, una contabilidad separada y un inventario separado de las restantes actividades de la fundación».

En declaraciones a los medios, la consejera puso de relieve «que la inversión aprobada permitirá que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético «siga avanzando», así como que con la misma se garantiza, ha dicho, su continuidad». «Con esta medida garantizamos la continuidad de este centro de investigación, que va a ser un referente en almacenamiento de energía a nivel internacional».

La aprobación de esta partida de la Junta de Extremadura se produce días después de que el Gobierno central acordara a través del Consejo de Ministros autorizar el compromiso de gasto para financiar el proyecto cuando concluyan las inversiones comprometidas a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Casi nueve millones de euros

Este anuncio del Gobierno central es un trámite clave previo a la puesta en marcha del centro porque dará pie a que ambas instituciones, la nacional y la regional, puedan suscribir un convenio para dotar de fondos a las instalaciones hasta 2027. En concreto, tal y como ya publicara este diario, entre las dos administraciones destinarán casi nueve millones de euros, el ministerio aportará 5.279.172,90 euros, es decir, un 60% y la Junta de Extremadura aportará 3.519.448,60 euros, el 40% restante.

En la actualidad, más de 100 investigadores de una veintena de países trabajan de forma provisional en la Escuela Politécnica hasta que el centro esté listo.