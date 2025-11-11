"MAE mía, ya van diez años": despega en Cáceres la Muestra de Artes Escénicas

Pistoletazo de salida a la Muestra Ibérica de Artes Escénicas este martes en el Gran Teatro de Cáceres con presencia de las instituciones y organizadores del evento. La MAE se celebrará desde este martes hasta el próximo jueves en distintos puntos culturales de la ciudad. Esta décima edición se presenta como un encuentro donde se dan cita programadores, agentes culturales, redes, empresas, compañías y público. Nació en el año 2016 con la finalidad de promocionar el teatro a nivel profesional, prestando atención a las compañías de Extremadura y Portugal.

Mientras en las tablas de la 'bombonera cacereña' se ensayaba la primera obra, en la cafetería del segundo piso se estaba celebrando la inauguración del evento. La cita ha estado conducida por Nuria Franco, directora del Centro de las Artes Escénicas y la Música; y han intervenido la presidenta de la Asociación de Gestión Cultural de Extremadura, Carmen Hernán; el responsable del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Miguel Candalija; la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; y el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino.

Programación

La MAE tendrá este 2025 una programación compuesta por 17 compañías elegidas de entre 950 propuestas y contará con 536 profesionales procedentes de distintos puntos de la geografía nacional y Portugal. Las obras (habrá teatro, circo y danza) se desarrollarán en el Gran Teatro, la Fundación Tatiana, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Teatro Capitol, el Ateneo de Cáceres, el Espacio UEx, la sala Maltravieso y la plaza de Santiago.

Carmen Hernán inaugura la MAE de 2025. / Carlos Gil

Intervenciones

Carmen Hernán, durante su intervención, ha remarcado que "en las últimas diez ediciones hemos conseguido ganarnos el respeto y la confianza, y hemos aportado un valor transformador a las artes escénicas". Además, ha señalado que "es un vehículo para reflexionar porque a través de las representaciones exploramos diferentes perspectivas".

Por su parte, Manuel Candalija ha recordado los inicios de la cita: "Al principio nos costaba mucho entenderlo, pero hemos logrado consolidarlo". Esther Gutiérrez ha señalado que "es un honor ser partícipes de este evento" y ha considerado "un acierto" que todas las instituciones estén representadas. Ambos han coincidido en que "es mejor celebrar actos de arte y cultura que otro tipo de eventos", refiriéndose al paso del líder ultraderechista Santiago Abascal por el Gran Teatro.

Jorge Suárez, por su parte, ha incidido en el "apoyo incondicional" que supone la MAE para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en el año 2031: "Es la primera vez que todos andamos juntos en un camino tan merecido como injusto fue que no lo lograsen en 2016". Y parafraseando al grupo Teatrapo, provocado la risa entre el público al decir "MAE mía, ya van diez años".

Por último, Francisco Palomino ha precisado que "la cultura une y nos tiene que proyectar al futuro. Forma parte de la identidad de la región. Lo más positivo es que la MAE será lo que el sector quiera que sea, nosotros seguiremos apostando fuerte y lo haremos más aún para sacarlo todo el jugo posible".