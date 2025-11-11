Habrá Mercado Medieval en Cáceres aunque llueva: solo se suspendería si hubiese una alerta meteorológica y de forma temporal

El Mercado Medieval de las Tres Culturas se celebrará en Cáceres con total seguridad. Las previsiones de lluvia de cara al próximo fin de semana no achantan a los organizadores del evento, que intentará desarrollarse con la mayor normalidad posible.

Según aparece en el portal web de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), los cuatro días en los que se prolongará la cita están previstos de constantes chubascos sobre la ciudad. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 el cielo descargará agua a menudo.

Sigue adelante

Sin embargo, el ayuntamiento confirma a este diario que el mercado no se suspenderá. "Si hubiese algún aviso meteorológico se podría plantear no abrir el mercado durante el tiempo que durase. Pero, de momento, no lo hay. No se suspende", incide el departamento de prensa.

Primer dia de Mercado Medieval de las Tres Culturas, en imágenes / Carlos Gil

El jueves mantiene la probabilidad más baja de precipitación. Aún así, por la tarde se estima en un 90% la posibilidad de que llueva en la ciudad. El viernes, sábado y domingo lloverá con una probabilidad del 100%. La única jornada en la que puede salir el sol, según la página de la Aemet, es el domingo.

Temperaturas

Las temperaturas serán frías, pero no en exceso. Habrá mínimos de once grados y máximos de 17 durante todo el fin de semana. El jueves será la jornada más 'calurosa': entre 14 y 21 grados centígrados. Este mismo día también contará con las rachas de viento más pronunciadas (hasta 35 kilómetros por hora y de sureste).

Carlos Gil

El Mercado Medieval de las Tres Culturas desplegará por la parte antigua unos 200 puestos de artesanos. Cabe recordar que en ediciones anteriores ha llegado a congregar a más de 150.000 personas durante sus cuatro jornadas.

Los espectáculos de luz y sonido se proyectarán sobre la Torre de Bujaco, con dos pases diarios, a las 20:30 y a las 21:00 horas, y una duración aproximada de 15 minutos cada uno.

Conciertos

Los conciertos de gran formato tendrán lugar en el escenario instalado en la plaza Mayor, con actuaciones previstas a las 19:30 y a las 21:30 horas.

El mercado se iniciará el jueves de la próxima semana, a las 18:00 horas; la clausura se celebrará el domingo, a las 22:00 horas, con un espectáculo conjunto en el que participarán todas las compañías que hayan intervenido a lo largo del fin de semana.

También se sucederán distintas exhibiciones sobre la vida cotidiana del campamento cristiano, de lucha musulmana, espectáculos de fuego y pirotecnia y los conciertos con grupos como Gálata, Treefolk o Lux Celtae, además de representaciones teatrales.