¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas

Malas noticias para Cáceres. Las previsiones de lluvia de cara al próximo fin de semana son negativas para la celebración de un evento marcado en rojo en el calendario de los cacereños como es el Mercado Medieval de las Tres Culturas.

Según aparece en el portal web de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), los cuatro días en los que se prolongará la cita están previstos de constantes chubascos sobre la ciudad. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 el cielo descargará agua a menudo.

Probabilidad de lluvia

El jueves mantiene la probabilidad más baja de precipitación. Aún así, por la tarde se estima en un 90% la posibilidad de que llueva en la ciudad. El viernes, sábado y domingo lloverá con una probabilidad del 100%. La única jornada en la que puede salir el sol, según la página de la Aemet, es el domingo.

Carlos Gil

Las temperaturas serán frías, pero no en exceso. Habrá mínimos de once grados y máximos de 17 durante todo el fin de semana. El jueves será la jornada más 'calurosa': entre 14 y 21 grados centígrados. Este mismo día también contará con las rachas de viento más pronunciadas (hasta 35 kilómetros por hora y de sureste).

¿En peligro?

¿Corre peligro la celebración del Mercado Medieval? Por el momento, ni el Ayuntamiento de Cáceres, ni la Asociación Solo Artesanos se ha pronunciado para abrir la puerta a una posible cancelación del evento. Cabe recordar que, el año pasado, hubo circunstancias de mal tiempo parecidas. Finalmente se celebró y el mercado no fue duramente castigado.

Previsión de lluvia para el próximo fin de semana. / Aemet

Sin embargo, en esa misma edición únicamente se llegó a plantear la posibilidad de suspenderlo ante una alerta o un aviso meteorológico. A la espera de la confirmación oficial, todo hace esperar que este año seguirá los mismos derroteros.

Programación

El Mercado Medieval de las Tres Culturas desplegará por la parte antigua unos 200 puestos de artesanos. Cabe recordar que en ediciones anteriores ha llegado a congregar a más de 150.000 personas durante sus cuatro jornadas.

Primer dia de Mercado Medieval de las Tres Culturas, en imágenes / Carlos Gil

Los espectáculos de luz y sonido se proyectarán sobre la Torre de Bujaco, con dos pases diarios, a las 20:30 y a las 21:00 horas, y una duración aproximada de 15 minutos cada uno.

Conciertos

Los conciertos de gran formato tendrán lugar en el escenario instalado en la plaza Mayor, con actuaciones previstas a las 19:30 y a las 21:30 horas.

El mercado se iniciará el jueves de la próxima semana, a las 18:00 horas; la clausura se celebrará el domingo, a las 22:00 horas, con un espectáculo conjunto en el que participarán todas las compañías que hayan intervenido a lo largo del fin de semana.

Presentación del Mercado Medieval de las Tres Culturas. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

También se sucederán distintas exhibiciones sobre la vida cotidiana del campamento cristiano, de lucha musulmana, espectáculos de fuego y pirotecnia y los conciertos con grupos como Gálata, Treefolk o Lux Celtae, además de representaciones teatrales.