The Masters Burgers vuelve a Cáceres otros cuatro días: "Ha tenido una gran aceptación"

Si ha estado en Cáceres la semana pasada se habrá enterado de la presencia de un concurso de hamburguesas que desembarcó en la Plaza de Toros del pasado jueves 6 al domingo 9, 'The Masters Burgers'. Debido a la alta demanda que tuvo, los organizadores han decidido prorrogarlo a otros cuatro días, del 13 al 16.

El certamen tiene un trasfondo benéfico, pues de cada hamburguesa, cuyo precio es de 13 euros, 0,5 son destinados a AOEX (Asociación Oncológica de Extremadura). Aún no se conoce la cantidad aportada, pues el proceso no está cerrado. No obstante, todo apunta a que habrá récord de dinero recaudado, debido en parte a que son más fechas de lo normal.

Raúl López, promotor y delegado comercial de la marca que aporta la carne, Discarlux, comenta que el alargue se debe a «la gran aceptación que ha tenido». Es más, asegura que «no se ha podido dar asistencia a todas las personas que han ido», por lo que «hemos decidido ampliar la fecha». El jueves comenzará a las 19.00 y del viernes al domingo el horario será de 13.00 a 1.00, es decir, similar al de los días pasados. Aunque las previsiones meteorológicas dan lluvia, volverá a instalarse una carpa que garantice la realización del certamen.

Dos bajas

Las hamburgueserías presentes serán las mismas, por lo que estará su ganadora, Gumia, pero dos de ellas no han podido alargar su presencia. Son Trotamundos, de Almendralejo, y Global Burger, de Huelva. El resto se mantienen: la mencionada Gumia, «justa vencedora», la subcampeona 13 de Junio, Los Pininus de Serradilla, La Chata de Jarandilla de la Vera, Glotom de Jaraíz de la Vera y Bendito Hogar de Tiétar. Seis marcas, todas de la provincia de Cáceres.

Historia

'The Masters Burgers' surgió fruto del auge de las hamburgueserías y en febrero organizó su primer evento en Badajoz. Desde entonces ha recorrido otras ciudades de Extremadura como Almendralejo, Plasencia, Jaraíz de la Vera o Trujillo. Todos los ganadores aseguran que sacan beneficios.

La competición llegó a Cáceres después del Festival Mundial de Foodtrucks que conquistó el parque del Padre Pacífico los pasados 16,17, 18 y 19 de octubre. El formato de festivales o concursos de hamburguesas es toda una tendencia en España y Extremadura ya posee el suyo propio.

La Era de los Mártires vuelve a ser el lugar de encuentro de los amantes de las hamburguesas, dando la oportunidad de probarlas a aquellos que se quedaron con las ganas o de repetir a los que les encantó.