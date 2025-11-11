El vandalismo azota duramente al Paseo de Cánovas de Cáceres: las pintadas en la estatua de Muñoz Chaves indignan a la ciudad

El vandalismo está azotando duramente en los últimos días al céntrico Paseo de Cánovas de Cáceres. Primero, por las pintadas sobre la estatua de Muñoz Chaves, y también por los destrozos en el punto limpio, aunque estos últimos ya han sido reparados.

La estatua de Muñoz Chaves, que había sido reparada hace apenas nueve meses, ha recibido pintadas. No ha sido el busto del político, sino la escultura inferior que representa a la ciencia del Derecho. Presenta dibujos coloreados de color rosa en la zona del pecho, brazos, pelo, labios, cejas y uñas.

A través del consorcio

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica será el encargado de llevar nuevamente a cabo los trabajos de limpieza y restauración, que serán realizados a la mayor brevedad posible por una restauradora especializada y cuyo coste asumirá el propio Consorcio.

El concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado que "estos actos vandálicos no quedarán en el olvido" y ha recordado que "el patrimonio histórico es de todos y debemos protegerlo y respetarlo". Además, ha señalado que "el Ayuntamiento de Cáceres actuará con firmeza para que se repare el daño y se depuren responsabilidades".

Ordenanza

Cabe recordar que según la Ordenanza de Limpieza Viaria de Cáceres Realizar, pintadas o grafitis en espacios públicos sin autorización se considera una falta grave según, que puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros. "Estas multas pueden ser aún mayores cuando los hechos se producen en entornos de especial protección patrimonial, como el caso del Paseo de Cánovas", ha apostillado Leal.

La ciudad está indignada por el suceso vandálico en pleno centro neurálgico de Cáceres. La mayoría de los viandantes del Paseo de Cánovas se para frente a la talla de Muñoz Chaves para observar lo ocurrido: "Es una falta de respeto, quien lo haya hecho que lo pague", incidían tres familiares que estaban sentados en un banco a escasos diez metros de la estatua.

Desde 1919

La monumental escultura doble fue erigida en 1919 a petición de Mateo Inurria --autor de otras esculturas como el Monumento al Gran Capitán en su Córdoba natal o a Lope de Vega en Madrid- y fue declarada bien protegido desde 2010 cuando se contempló incluirla dentro del catálogo del Plan General Municipal.

Muñoz Chaves fue un político de la Restauración del Partido Liberal, abogado y responsable de un destacado bufete que se enfrentó a los más notables juristas cacereños del momento. Incorporado al Colegio de Abogados en el año 1877, Muñoz Chaves fue decano del mismo, presidente de la Diputación Provincial, presidente en la Cámara Agrícola, diputado a Cortes por Hoyos, senador del reino por Granada y por Cáceres, y miembro de la Comisión de Presupuestos del Senado.

Punto limpio

Además, por otro lado, el punto limpio de Cánovas quedó destrozado y se encontraba inservible desde la semana pasada después de haber sufrido nuevos actos vandálicos. Sin embargo, en la mañana de este lunes ya estaba en buen estado tras ser reparado.